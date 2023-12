WEC | Alpine, 3000 km a Portimão e prima volta con due A424

Continuano a testa bassa i lavori in casa Alpine Endurance Team, con altri due giorni di test portati a termine come preparazione alla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

La Casa francese stavolta si è recata a Portimão per la prima volta ha girato con due A424 LMDh contemporaneamente, dando quindi modo a tutti e sei i piloti ufficiali di alternarsi al volante.

Matthieu Vaxivière, Mick Schumacher, Nicolas Lapierre, Paul-Loup Chatin, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg hanno messo insieme 3000km con i due esemplari LMDh (1443 km per la vettura #35 e 1562 km per la #36, nello specifico), senza incorrere in problemi tecnici e continuando a sviluppare l'aerodinamica, i set-up, i long-run, la gestione di benzina e gomme (su differenti mescole), e le varie operazioni del team.

Ora sosta natalizia, ma nel frattempo si porterà a termine la fase di omologazione prevista dalla FIA nella sede di Valleiry, dopo le varie prove in galleria del vento andate in scena negli Stati Uniti e in Sauber.

Photo by: Alpine Alpine A424

"Questa sessione di test a Portimão è stata una tappa importante del nostro programma di sviluppo. La nostra formazione di piloti 2024 era insieme per la prima volta e non avevo dubbi sul loro comportamento e sulla loro adattabilità, e questo conferma che abbiamo fatto la scelta giusta", sottolinea entusiasta Philippe Sinault, Team Manager di Alpine.

"Si sono ambientati molto rapidamente e stanno prendendo molto a cuore questo progetto. Tuttavia, lo sviluppo è ben lungi dall'essere completato e ci aspettano ancora molte ore di lavoro prima dei primi round della stagione".

Photo by: Alpine Alpine A424

Bruno Famin, Vice Presidente di Alpine Motorsports, aggiunge: "L'intero team ha svolto un enorme lavoro durante questo periodo di sviluppo; abbiamo fatto molta strada da quando siamo scesi in pista a Le Castellet quattro mesi fa".

"Le due LMDh hanno girato senza grossi problemi che abbiano disturbato il programma di test, ma c'è ancora una grande quantità di lavoro da fare e tutti coloro che sono coinvolti nel programma stanno facendo del loro meglio per assicurarci di essere il più pronti possibile per l'apertura della stagione in Qatar. Affronteremo la gara con la massima umiltà".