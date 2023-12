WEC | Jenson Button completa gli equipaggi Porsche-Jota del 2024

Jenson Button è ufficialmente un pilota del team Jota e prenderà parte alla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship con la Porsche.

Da tempo si facevano sempre più insistenti le voci di un approdo del Campione del Mondo di F1 2009 nella squadra inglese, che con il suo ingaggio completa la formazione della 963 LMDh #38 su cui erano già stati annunciati Oliver Rasmussen, in fase di pubblicazione dell'elenco iscritti, e Philip Hanson, svelato lunedì pomeriggio.

Un'altra anticipazione l'ha data anche la squadra nella serata di giovedì, pubblicando un video in cui viene mostrata la scritta 'Campione del Mondo di F1' sulla parte superiore dell'abitacolo, dove solitamente vengono applicati i nomi dei piloti.

Nonostante qualche mese fa fosse stata paventata l'ipotesi di un ritorno alle corse di Sebastian Vettel, alla fine il tedesco continuerà ad occuparsi della propria famiglia, come aveva detto al termine della sua avventura in F1. Fra l'altro l'idea iniziale di comporre un trio con Robert Kubica è sfumato quando il polacco ha avviato e portato a termine le trattative per salire sulla Ferrari 499P #83 privata di AF Corse.

Button corona così il suo desiderio di tornare a competere a tempo pieno, dopo alcune sporadiche apparizioni su vari tipi di vetture, fra cui la Camaro NASCAR del Garage56 alla scorsa 24h di Le Mans, e soprattutto l'uscita alla Petit Le Mans con la Porsche di JDC-Miller Motorsports che gli ha dato modo di conoscere bene il prototipo di Weissach.

Photo by: JEP / Motorsport Images

“Sono entusiasta di unirmi al Team Jota per la stagione 2024 del WEC che affronterò assieme ai miei compagni Oliver e Phil; entrmabi hanno già grande esperienza con l'endurance, che è la chiave per queste gare", ha commentato il 43enne.

"Le gare endurance sono tutte lavoro di squadra e non c'era un team di Jota per affrontare questa grande sfida contro tanti marchi in Classe Hypercar. Non vedo l'ora che arrivi la prima gara in Qatar, ma so anche che c'è molto lavoro da fare per presentarsi preparati".

Ricordiamo che sulla seconda Porsche di Jota marchiata con il #12 vedremo all'opera Will Stevens, Norman Nato e Callum Ilott, come specificato nei comunicati emessi dalla compagine britannica lunedì.