Lamborghini, assalto WEC-IMSA: "2024 impegnativo, ma di successo"

C'è grande entusiasmo in Lamborghini Iron Lynx per la nuova avventura che attende gli equipaggi impegnati nel FIA World Endurance Championship e in IMSA SportsCar Championship.

La Casa del Toro ha finalizzato le formazioni con l'ingaggio di Edoardo Mortata per la Classe Hypercar del Mondiale e di Matteo Cairoli per la categoria GTP americana.

I due si uniscono ai già ufficializzati concorrenti del Toro che hanno cominciato il lavoro di sviluppo sulla SC63 LMDh da diversi mesi. Nonostante il poco tempo a disposizione per affinare i tanti dettagli di questo prototipo ibrido costruito su telaio Ligier, c'è grande entusiasmo all'alba di una sfida che si preannuncia sicuramente difficile, ma con presupposti di bei risultati.

Non lo nascondono i portacolori di Sant'Agata Bolognese, i quali continueranno a girare in pista (ultime prove andate in scena ad Austin questa settimana prima della sosta natalizia) fino a quando non sarà il momento di incrociare le armi contro i rivali più agguerriti del lotto.

Il debutto ufficiale della SC63 griffata del #63 avverrà alla 1812km del Qatar, primo round del FIA WEC previsto per l'1-2 marzo. Qui vedremo all'opera Mortara assieme a Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat, questi ultimi due già esperti della serie avendo corso in Classe LMP2 nella passata stagione.

Le ultime due settimane sono state impegnative per gli uomini del team emiliano-romagnolo; tra Daytona e COTA la SC63 ha completato circa 3000km potendo lavorare sulle simulazioni gara e concentrandosi sulle mappature del motore, controlli dei sistemi e assetti vari.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Mirko Bortolotti, Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat, Lamborghini Iron Lynx

"Stiamo per iniziare un nuovo entusiasmante capitolo per il marchio e non vediamo l'ora di debuttare nel WEC con la nostra nuova Lamborghini SC63", ha detto il trentino.

"Abbiamo lavorato duramente nelle ultime stagioni per realizzare tutto questo. Vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti in questo progetto per l'impegno profuso e non vedo l'ora di andare a correre".

Il russo aggiunge: "Sono davvero felice di correre nel FIA WEC il prossimo anno con la Lamborghini Iron Lynx. Penso che l'esperienza fatta quest'anno con la LMP2 sia stata un ottimo modo per imparare il campionato, quindi partiremo con una base solida nel 2024 per concentrarci subito sul lato delle prestazioni".

"Sono anche molto soddisfatto del lavoro di sviluppo svolto quest'anno con Lamborghini. Le cose stanno andando bene e non vedo l'ora di iniziare il nuovo viaggio. Sarà molto interessante ed emozionante!".

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Mirko Bortolotti, Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat, Lamborghini Iron Lynx

Non ci sarà la SC63 dell'IMSA in quel di Daytona, come già noto da diversi mesi, poiché in Lamborghini Squadra Corse hanno preferito prendersi tutto il tempo necessario per capire come far crescere il prototipo ibrido.

Svolti la settimana scorsa i test collettivi GTP sul tracciato della Florida che ospita la 24h a fine gennaio, il neo arrivato Cairoli dovrà attendere la tappa di Sebring di metà marzo per affrontare la prima sfida in equipaggio con Andrea Caldarelli e Romain Grosjean.

In particolare, l'esperienza dell'abruzzese sarà davvero preziosa visto che è l'unico pilota Lamborghini ad aver preso parte a tutte le prove con la LMDh verde-nera dalla prima uscita di agosto ad oggi.

"Sono felicissimo di correre in IMSA il prossimo anno con la nostra nuova Lamborghini SC63 in Classe GTP - dichiara Caldarelli - L'IMSA è sempre stato il mio campionato preferito in cui competere, anche nelle mie passate esperienze in GT, e sono molto grato per l'opportunità offertami da Lamborghini di tornare in questa serie".

"Non vedo l'ora di gareggiare con Lamborghini Iron Lynx. So che hanno lavorato molto duramente a questo progetto e sono certo che sarà un anno molto duro ma ricco di successi".

Grosjean, che continuerà anche l'esperienza in IndyCar in parallelo, aggiunge: "Sono davvero entusiasta dell'intero progetto Lamborghini LMDh. È stato fantastico vedere la vettura nascere, testarla e infine svelarla".

"Non vedo l'ora di scendere in pista per correre. Ho due grandi compagni di squadra e non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a fare contro i migliori costruttori del mondo".