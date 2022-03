WEC | AF Corse, primo centro in LMP2: "Gran inizio, avanti così"

Carica lettore audio

Alla 1000 Miglia di Sebring, evento d'apertura del FIA World Endurance Championship 2022, arriva la prima vittoria in Classe LMP2 ro/Am per la AF Corse grazie ad una prestazione maiuscola di Alessio Rovera, Nicklas Nielsen e François Perrodo.

Il team piacentino era all'esordio con la Oreca 07-Gibson, ma il collaudato trio Campione 2021 della LMGTE AM è stato praticamente perfetto, senza sbagliare nulla e mostrando una forza incredibile contro gente molto più quotata.

Fra l'altro sia Nielsen che Rovera - piloti ufficiali Ferrari GT che si stanno facendo le ossa coi prototipi assieme alla squadra di Amato Ferrari - hanno letteralmente volato in Florida.

Il danese ha centrato la Pole Position in Qualifica terminando anche terzo assoluto, mentre il varesino ha sfiorato il primato cronometrico in gara durante i suoi turni di guida, dove ha tenuto un passo incredibile.

A questo si aggiunge l'ottimo Perrodo, che pur essendo un 'Bronze' nella seconda parte della sua gara è andato in crescendo, consentendo alla formazione della vettura #83 di respingere gli attacchi dei rivali.

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson: François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

"E' stata una gara difficile per me, ci siamo allenati per tutto l'inverno, ma gli avversari sono davvero tosti in LMP2 ed essendo solo alla mia seconda esperienza con queste macchine non potrei essere più contento", afferma Perrodo dopo aver ritirato il trofeo sul podio.

"Siamo tutti esordienti, team e piloti, perché nemmeno Nicklas ed Alessio avevano mai corso in questa categoria. Stiamo scoprendo la macchina, eppure Nicklas è stato il migliore delle Qualifiche, mentre Alessio ha sfiorato il miglior crono in gara fra le LMP2".

"Torniamo a casa con la Pole Position e la vittoria in gara, credo che l'inizio sia veramente ottimo".

Rovera, all'ennesima 'prima volta' (mai corso a Sebring e mai guidato un prototipo in gara) di una carriera in continua crescita ed evoluzione, ha lasciato ancora tutti a bocca aperta per qualità e quantità del suo lavoro.

"Oltre a darci una scarica di adrenalina e tanta fiducia, il risultato della nostra 1000 Miglia assume valore particolare perché era tutto nuovo, per me anche il circuito - dice il varesino - E' bellissimo, ma prima dei test nulla era scontato, anche se sapevamo di poter contare su una squadra meravigliosa".

"Alla fine siamo tornati sul primo gradino del podio esattamente come avevamo concluso il 2021, conquistando in LMP2 anche la Pole assoluta. AF Corse ha svolto un lavoro perfetto per permetterci di essere competitivi fin dal primo round del Mondiale, noi piloti abbiamo ripagato la fiducia, siamo riusciti ad andare oltre le aspettative all’esordio sulla Oreca LMP2".

"Però questo è solo il primo passo, presto ci attendono gli impegni in European Le Mans Series, dove la categoria è super agguerrita, e la prossima tappa del Mondiale è Spa, con tutte le sue peculiarità. Ora gioiamo per una settimana quasi perfetta, da domani dovremo essere bravi a proseguire su questa strada e mostrare nuovi progressi”.