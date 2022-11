WEC | LMP2, niente calcoli per AF Corse: "Conta solo vincere"

Carica lettore audio

La 8h del Bahrain sarà decisiva per l'assegnazione dei titoli iridati in tutte le categorie e la AF Corse andrà a giocarsi per la prima volta nella sua storia quello della LMP2 Pro/Am.

Il debutto coi prototipi del team piacentino nel FIA World Endurance Championship è stato più che positivo, con tantissimi alti e qualche prevedibile basso che comunque non ha impedito al trio formato da Alessio Rovera, Nicklas Nielsen e François Perrodo di arrivare a Sakhir da leader della graduatoria.

Con soli 8 punti di margine sui rivali del lotto e 38 in palio, è chiaro che i piloti della Oreca 07-Gibson #83 dovranno fare di tutto per non incappare in disavventure, anche perché con un vantaggio così risicato ogni tipo di calcolo diventa pericolosissimo.

Perrodo, che ha finanziato il programma, ci tiene particolarmente a fare bene in quella che sarà la sua ultima apparizione nel Mondiale, dato che probabilmente dal prossimo anno si concentrerà sulla ELMS.

Dopo aver vinto il titolo nel 2021 in Classe LMGTE AM con la Ferrari, il francese ha avuto il supporto sempre da AF Corse e da Maranello con i piloti ufficiali GT Nielsen-Rovera, i quali si sono fatti le ossa anche in ottica lavori con la Le Mans Hypercar del Cavallino Rampante, che esordirà nel 2023.

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson LMP2: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

“Ci giochiamo il tutto per tutto perché di fatto per tornare in Italia con il titolo dobbiamo vincere, quindi ci proveremo in ogni modo e la determinazione sarà massima", spiega Rovera.

"I punti in palio sono tanti, sappiamo che cosa ci attende grazie all’esperienza maturata lo scorso anno, quando vincemmo il titolo in LMGTE AM con la Ferrari, ma ogni gara è a sé e dodici mesi dopo siamo coinvolti in una sfida diversa al volante di un prototipo".

"In generale sono fiducioso sul fatto che anche in Bahrain avremo a disposizione una buona macchina. La squadra ha lavorato molto bene nel corso della stagione e siamo stati veloci. Toccherà a me disputare la qualifica e cercherò di posizionarmi il più avanti possibile".

"E’ qualche gara che non riusciamo a ottenere una Pole Position assoluta di LMP2, anche se ci siamo andati molto vicini: sarebbe ideale in vista della 8h decisiva concludere l'anno come lo abbiamo inaugurato a Sebring e Spa, cioè proprio con una Pole”.