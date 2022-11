F1 | "Ciao Furia": la Ferrari ricorda Forghieri con un adesivo

Carica lettore audio

"Ciao Furia". Un semplice adesivo che apre il cuore, riportando a galla nella mente tanti ricordi.

Così la Ferrari ha scelto di ricordare Mauro Forghieri, venuto a mancare all'età di 87 anni la settimana scorsa e salutato nella giornata di venerdì 4 novembre all'Abbazia dei Padri Benedettini di San Pietro, a Modena.

Nel fine settimana in cui la Formula 1 fa tappa ad Interlagos per il Gran Premio di San Paolo, le F1-75 condotte da Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr avranno sulle fiancate il saluto all'amatissimo Ingegnere recante il suo celebre soprannome che lo caratterizzava per il temperamento di quelli accesissimi.

#52 AF Corse, Ferrari 488 GTE EVO: Antonio Fuoco Photo by: Ferrari

L'omaggio a Forghieri va dal Brasile al Bahrain, dove il FIA World Endurance Championship vede l'ultima uscita delle 488 GTE Evo in Classe LMGTE PRO.

Mentre Alessandro Pier Guidi e James Calado cercheranno di difendere il loro titolo piloti al volante della Rossa #51, aiutati dalla #52 di Miguel Molina ed Antonio Fuoco, chissà che le vetture gestite da AF Corse non possano godere di un'ulteriore spinta da quel 'Ciao Furia' applicato sul muso, proprio sopra ai fanali.

Lungo le curve e i rettilinei del deserto di Sakhir ci si gioca anche il Mondiale Costruttori della serie, al quale gli uomini del Cavallino Rampante tengono particolarmente prima di intraprendere la sfida con la nuovissima Le Mans Hypercar 499P per il 2023.

Mauro Forghieri Photo by: Motorsport Images