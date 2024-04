WEC | Una 499P riesce a vincere nella agrodolce Imola per Ferrari

In una 6h di Imola dal sapore agrodolce per le Ferrari, la gioia arriva ancora una volta dalla 499P di AF Corse, che conquista la sua prima vittoria nel FIA World Endurance Championship tra le Hypercar iscritte alla categoria dei team privati.

In Qatar il trio #83 formato da Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye era riuscito a centrare il podio risultando la migliore delle vetture di Maranello, dopo le problematiche varie che avevano spinto indietro le ufficiali #50 e #51.

In Emilia Romagna anche la 'gialla' gestita dal team piacentino non è stata immune da grattacapi, coinvolta assieme alle Rosse nella scelta sbagliata di non fermarsi subito quando è giunta la pioggia, scendendo nell'ordine dopo l'ottima partenza di Kubica dalla prima fila, conquistata da Shwartzman in Qualifica.

A questo va sommato un Drive Through per un’infrazione ravvisata dai commissari durante la procedura di Full Course Yellow, poi le fasi finali disputate su un tracciato che andava ad asciugarsi ha visto Ye transitare ottavo generale sotto la bandiera a scacchi, festeggiando il primato tra gli indipendenti e portandosi ad un solo punto di distanza dalla vetta della classifica, ancora occupata dalla Porsche #12 di Jota, andata a podio di categoria.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: Paolo Belletti

“È stato magnifico scattare in prima fila qui a Imola davanti ad un pubblico fantastico. Dopo un’ottima partenza, purtroppo abbiamo perso alcune posizioni nella classifica assoluta, ma conservando la prima posizione per la FIA World Cup for Hypercar Teams abbiamo potuto festeggiare una bella vittoria”, afferma il Direttore Tecnico, Giuseppe Petrotta.

Sul fronte piloti Kubica ammette che non tutto è andato per il verso giusto: “Sicuramente non è stata la domenica che volevamo. Abbiamo commesso alcuni errori che non ci hanno facilitato la vita. Il meteo e la Safety Car hanno un po’ rimescolato le carte, ma nei momenti cruciali non siamo riusciti ad approfittarne".

"Si sa che l’endurance non è solo prestazioni e nonostante siamo molto contenti per la vittoria tra i privati, rimane la consapevolezza di dover lavorare sodo e migliorare in vista della prossima gara se vogliamo continuare a lottare per il podio assoluto”.

Podio HY CUP: Race winner #83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye, #38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button, Philip Hanson, Oliver Rasmussen, #12 Hertz Team Jota Porsche 963: Will Stevens, Callum Ilott, Norman Nato Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Shwartzman aggiunge: “Non è il risultato che ci aspettavamo e sinceramente sono abbastanza deluso perchè dopo un’ottima partenza siamo andati incontro ad alcuni problemi durante la gara. Prima è arrivato un Drive Through per un errore in fase di FCY, poi abbiamo sbagliato una decisione strategica".

"Alla fine abbiamo chiuso ottavi assoluti, ma a mio avviso avremmo potuto portare a casa un risultato decisamente migliore. Abbiamo certamente imparato una lezione importante, da cui ripartire per continuare a migliorare”.

Ye conclude: "Il weekend è stato a due facce. Siamo molto felici per la nostra prima vittoria nel FIA World Cup for Hypercar Teams, ma c’è anche grande rammarico per non aver ottenuto un risultato di rilievo nella classifica assoluta che pensavamo essere alla nostra portata".

"Da questo punto di vista, dobbiamo analizzare cosa non è andato bene e cosa possiamo migliorare per puntare a posizioni ancora più importanti. La squadra ha fatto un gran lavoro e ringrazio tutti i Tifosi che sono venuti a sostenerci in pista. Cercheremo di tornare più forti a Spa-Francorchamps!"