WEC: ad Austin vittoria facile della Rebellion

Gustavo Menezes, Bruno Senna e Norman Nato non hanno avuto alcun problema a tenere in testa la R-13 #1 partendo benissimo dalla pole, dato che le TS050 Hybrid soffrivano 0"55 al giro di ritardo viste le nuove limitazioni imposte dal regolamento LMP1. La #8 di Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley ha subito accusato 23" nella prima ora con lo svizzero al volante; alla fine il neozelandese ha tagliato il traguardo con 51" di ritardo dal vincitore, che bissa il successo firmato a Shanghai.

Mike Conway, Jose Maria Lopez e Kamui Kobayashi completano il podio con la Toyota #7 a 2 giri dal leader.

LMP2: United Autosports concede il bis

Paul di Resta, Filipe Albuquerque e Phil Hanson hanno regalato alla United Autosports un'altra vittoria in LMP2 dopo quella siglata in Bahrain. All'inizio Di Resta si è trovato nelle retrovie, ma Hanson ha cominciato la rimonta appena salito in macchina e negli ultimi 20' la Oreca 07 tornata in mano a Di Resta ha dovuto recuperare furiosamente sulla #37 della Jackie Chan DC Racing. Lo scozzese è riuscito nell'impresa battendo per 24" Will Stevens, Ho-Pin Tung e Gabriel Aubry, con Stevens che ha da recriminare anche per un testacoda di cui è stato involontario protagonista, tamponato dalla Oreca del Racing Team Nederland condotta da Frits Van Eerd.

Sul podio troviamo anche la JOTA Sport con la Oreca #38 di Anthony Davidson, Antonio Felix da Costa e Roberto Gonzalez, davanti ai poleman Nicolas Lapierre e Nyck de Vries (Cool Racing - RTN). Problemi ai freni hanno invece fatto perdere terreno alla Signatech Alpine e alla seconda DragonSpeed.

GTE: vince ancora la Aston Martin

La Aston Martin #95 di Nicki Thiim e Marco Sorensen continua la striscia positiva conseguendo un altro trionfo. Thiim è partito fortissimo, resistendo anche agli assalti della Porsche #92 di Michael Christensen e Kevin Estre, che chiude a soli 4" dalla Vantage.

Alex Lynn e Maxime Martin erano stati in scia ai compagni di squadra con quella #97, ma Martin nella penultima ora è stato scavalcato da Estre, con Lynn che poi ha dovuto cedere il terzo gradino del podio alla Ferrari #51 di James Calado e Alessandro Pier Guidi nella mezzora conclusiva.

La Porsche 911 RSR-19 di Gianmaria Bruni e Richard Lietz ha combattuto a lungo per la Top3, ma un guaio alla batteria l'ha relegata dietro anche alla Corvette C8.R.

Aston Martin vittoriosa anche in AM con la #90 della TF Sport affidata a Charlie Eastwood, Salih Yoluc e Jonathan Adam, i quali si sono ritrovati a lottare per lunghi tratti con la #98 di Paul Dalla Lana, Ross Gunn e Darren Turner. Nei 20' finali, Eastwood ha preso e superato Gunn, incrementando il margine fino a 3".

La Porsche #57 della Project 1 (Egidio Perfetti, Matteo Cairoli e Laurents Horr) è terza, davanti alla Ferrari di AF Corse del trio formato da Francois Perrodo, Nicklas Nielsen ed Emmanuel Collard.

Cambio difettoso per Ben Keating, Jeroen Bleekemolen e Felipe Fraga, costretti a perdere 20' ed accontentarsi dell'11° posto.