WEC | 1.300 km per la Vanwall LMH al Paul Ricard con Dillmann

Carica lettore audio

La Vanwall Racing ha completato due giorni di test al Paul Ricard con la sua Le Mans Hypercar che punta all'esordio nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2023.

Dopo una prima sessione svolta la scorsa settimana al Mugello, stavolta gli uomini del team ByKolles si sono recati in Francia per portare avanti il lavoro con il loro prototipo di nuova generazione.

Con Esteban Guerrieri impegnato in Bahrain per il penultimo evento del FIA WTCR con Honda Racing, è toccato all'altro pilota ingaggiato dalla squadra austriaca per dedicarsi allo sviluppo, Tom Dillmann, prendere il volante del mezzo.

Dotata della nuova livrea che già avevamo potuto apprezzare in Toscana, la LMH del marchio inglese ha messo assieme 1300km nell'arco della doppia giornata di prove.

Dillmann ha percorso tanti giri con turni lunghi nell'abitacolo, mettendo assieme parecchi dati e provando diverse configurazioni di assetti che ora dovranno essere analizzati a casa dalla ByKolles per capire come e dove intervenire in vista di una omologazione che, una volta effettuata, 'congelerà' la vettura per 5 anni come da regolamento.

#4 Vanwall Racing, Vandervell LMH: Tom Dillmann Photo by: Vanwall Group