WEC | Vanwall cambierà il motore della sua Hypercar nel 2024

Il capo del team, Colin Kolles, ha rivelato che il V8 Gibson da 4,5 litri ad aspirazione normale che ha alimentato la LMH durante la sua stagione inaugurale nel Mondiale verrà sostituito per il prossimo anno.

Kolles, il cui team con sede in Germania in precedenza operava sotto il nome ByKolles, non ha voluto rivelare l'identità del motore, pur confermando che si tratta di un'unità turbocompressa e di notevole potenza.

"Possiamo dire che cambieremo il motore per la prossima stagione - ha dichiarato Kolles a Motorsport.com - Sarà un turbo ed è un motore collaudato, con una potenza sufficiente e una buona affidabilità: non si tratta in alcun modo di un esperimento".

Kolles ha trasferito il V8 Gibson GL458 sulla Vandervell dalla CLM P1/01 LMP1 della sua squadra, che ha corso con un AER V6 biturbo fin dal suo debutto nel 2014 e poi con un motore Nissan di configurazione simile nel 2017 e in tutte le ultime due gare, tranne quella del 2018/19.

"Il motore Gibson non è stato in grado di raggiungere il livello di potenza massima, misurata alle ruote, assegnato alla Vanwall nel Balance of Performance delle Hypercar. Con il caldo di giorno in Bahrein eravamo sotto di 60 kW (80 CV) e quando è diventato più fresco di notte la cifra era di 50 kW [67 CV]".

La Vanwall ha ottenuto una potenza massima di 520kW (697CV) nell'ambito del BoP nelle ultime tre gare della stagione, dopo aver corso in precedenza a 511kW e poi a 512kW.

Gibson Technologies ha rifiutato di commentare la potenza del suo motore sulla Vanwall.

Photo by: JEP / Motorsport Images #4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, Ryan Briscoe

L'ex team ByKolles è tornato nel WEC col nome Vanwall in questa stagione, dopo che la sua iscrizione era stata rifiutata per il 2022. Se la Ferrari dovesse decidere di schierare una vettura satellite in collaborazione con un cliente, è probabile che la griglia delle Hypercar sia sovraffollata per il 2024.

Alla domanda se è fiducioso di mantenere il suo posto, Kolles ha risposto: "Vedremo, ma noi rispettiamo tutti i regolamenti. Il team ha costruito un ottimo telaio e non è una LMDh", riferendosi ai progetti LMP2 di nuova generazione su cui devono essere costruite le auto che sfruttano il percorso alternativo nella classe Hypercar.

Per quanto riguarda la questione dei piloti per la vettura nel 2024, ha detto: "Non credo che sarà un grosso problema".

Esteban Guerrieri è stato l'unico a correre con la Vanwall in tutte e sette le gare di quest'anno. Jacques Villeneuve ha lasciato la squadra ed è stato sostituito da Tristan Vautier dopo tre gare, mentre Tom Dillmann se n'è andato dopo quattro, rimpiazzato prima da Joao Paulo de Oliveria e poi da Ryan Briscoe.

La Vanwall sviluppata internamente dall'operazione di Kolles ha ottenuto i suoi unici punti del 2023 con un ottavo posto in Hypercar alla 1000 Miglia di Sebring, che ha aperto la stagione, a marzo.