Alpine ha ricevuto la sua LMP1 per il WEC 2021

Il primo passo dell'Alpine Endurance Team è stato compiuto nella giornata di venerdì 18 dicembre 2020.

Al quartier generale del Team Signatech, è finalmente arrivata la Oreca LMP1 che la squadra francese schiererà il prossimo anno nel FIA WEC.

'Black Friday', l'hanno definito sui social i transalpini. E del resto, come dargli torto visto che il prototipo ex-Rebellion è stato completamente ripulito di tutti gli adesivi della compagine svizzera, mostrando la carrozzeria nuda e... nera.

"Natale è arrivato in anticipo per il nostro team, con la LMP1 che ha preso il suo posto nella nostra sede in attesa che ce ne occupiamo. Piace anche a voi questo regalo?", è stato il commento al video girato mentre gli uomini della Signatech scaricavano dal camion l'auto, accompagnato dalle note di Thunderstruck degli AC/DC.

Il fatto che la Rebellion avesse scelto di saltare l'ultimo round del 2020 in Bahrain (inizio novembre) aveva dato speranza all'Alpine Endurance Team di avere un po' prima il telaio su cui verrà installato il motore Gibson, che ora nelle mani della squadra sportiva di Renault potrà cominciare l'allestimento in vista dei primi test per l'anno prossimo, dove se la dovrà vedere contro le Hypercar.

Per il momento, dunque, sotto con tutti gli attrezzi da meccanico, in attesa poi di sapere ufficialmente i nomi dei tre piloti che prenderanno in mano il volante di questa LMP1.