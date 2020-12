Aston Martin chiude il programma LMGTE Pro nel FIA WEC

La Aston Martin ha scelto di interrompere il suo programma ufficiale in Classe LMGTE Pro del FIA World Endurance Championship e non sarà al via della stagione 2021 in veste ufficiale.

Una notizia figlia soprattutto dei nuovi impegni che la Casa britannica assumerà in F1 dopo l'acquisizione delle quote da parte di Lawrence Stroll, che porterà alla nascita del team dedicato sulle basi della Racing Point.

Si tratta comunque di una notevole botta per l'ambiente perché stiamo parlando di coloro che hanno appena vinto la 24h di Le Mans oltre ai titoli Piloti e Costruttori del Mondiale Endurance, che quindi dal prossimo anno rischia di avere in categoria Pro solo Porsche e Ferrari.

"E' stato un anno di grandi successi mai raggiunti prima per le Vantage a livello internazionale - ha affermato il Presidente di AMR, David King - Tra GTE, GT3 e GT4 siamo riusciti a centrare traguardi importanti a tutti i livelli".

"Per le Vantage c'è ancora tanto da dire ed è per questo motivo che abbiamo scelto di spostare il nostro impegno in supporto ai nostri team clienti, cercando di conquistare nuove vittorie nelle corse più importanti del panorama GT".

Tobias Moers, AD di Aston Martin Lagonda, ha aggiunto: "La Vantage ha dimostrato la caratura da Campione nel 2020 e con la GTE abbiamo vinto la 24h di Le Mans. Ora vogliamo dare alle Vantage GT3 e ai nostri clienti l'occasione di lottare per il successo contro i nostri più agguerriti rivali nelle più difficili corse endurance del panorama GT".

A questo proposito, la Aston Martin si dedicherà all'appoggio delle proprie squadre che prendono parte ad IMSA SportsCar Championship, Intercontinental GT Challenge e GT World Challenge Europe con le vetture GT3, mentre resterà attivo anche l'impegno nel Super GT giapponese.

L'incarico di seguire le operazioni è stato dato alla Prodrive, che da anni si è occupata delle macchine inglesi e che ora continuerà a costruire e assistere le versioni GTE, GT3 e GT4 in giro per il mondo.

E' invece tutto da verificare il futuro nel FIA WEC perché le Vantage GTE non erano presenti solamente in Pro, ma pure in Am. Da questo punto di vista, bisognerà tenere d'occhio gli spostamenti e le decisioni dei piloti, specialmente Paul Dalla Lana, a lungo uomo Am di AMR.