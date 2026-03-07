WEC | Sinault: "Il futuro di Signatech lo scriveremo insieme in quest'ultima stagione con Alpine"

Lo scossone provocato dal terremoto causato dall'annuncio dello stop per il programma Hypercar di Alpine è appena passato e la notizia, sebbene anticipata dai segnali provenienti dal Costruttore e da Viry-Châtillon, ha una certa importanza per quello che il marchio rappresenta, sia nel FIA WEC che nel paese.

Philippe Sinault ne è l'artefice, incarnando le radici dell'endurance in un momento in cui il campionato si rinnova. Dietro il team Alpine si nascondono le solide fondamenta di Signatech, che hanno sostenuto le ambizioni di un programma che poteva permettersi di essere ambizioso. Tuttavia, dopo soli tre anni, questo viene interrotto proprio sul più bello.

Ora è il momento di reagire perché la stagione 2026 che Alpine deve portare avanti a tutti i costi ha un valore. Durante la presentazione della A424, tenutasi alcuni giorni fa a Parigi, l'accento è stato immediatamente posto sulla grinta di questa squadra di vincere, con i sorrisi che cercavano di mascherare lo sconcerto collettivo.

Qualche giorno dopo, Motorsport.com ha incontrato il team principal, Sinault, per cercare, tra le altre cose, di dare una spiegazione a questo duro colpo collettivo e personale, ma soprattutto per capire come rispondere in pista. Philippe penserà al 2027 più avanti e ciò che lo anima oggi è andare avanti, con una squadra affiatata che vuole dimostrare che ciò che ha costruito ha ancora qualcosa da provare.

Come avete accolto la notizia della chiusura del programma Hypercar da parte di Renault e come l'avete gestita con i vostri team interni?

"È una notizia difficile e complicata, inevitabilmente. Rapidamente, perché siamo comunque abituati a questo quando si fa sport ad alto livello, siamo concentrati al 100% sulla stagione che verrà, ma lo eravamo già prima dell'annuncio. Quindi tutto ciò che abbiamo potuto dire riguarda la nostra ferma volontà di ottenere risultati quest'anno, mantenere lo slancio e il miglioramento delle prestazioni che abbiamo dimostrato alla fine del 2025. Tutto questo assume inevitabilmente ancora più senso e diventa una priorità assoluta".

Cosa avete fatto di preciso?

"Ci siamo riuniti tutti nell'officina intorno alla macchina del caffè e abbiamo condiviso la notizia. Ho dato questo difficile annuncio, ma la reazione del team è stata ottima. Senza indiscrezioni, ha applaudito, semplicemente per mostrare la propria determinazione e la volontà di ottenere risultati insieme. Il nostro futuro, il nostro domani si scrive ancora più che prima insieme, sia esso individuale, personale o collettivo. Il programma terminerà alla fine del 2026, ma non bisogna cercare di capirne le ragioni, altrimenti si perde tempo e si spreca energia. Bisogna concentrarsi sul nostro obiettivo, che era già chiaro ma che ora lo è ancora di più, e che dobbiamo scrivere insieme".

Dal punto di vista umano, questo unisce?

"Penso che ci unirà e ci avvicinerà ancora di più, creando una dinamica. Non voglio dire che alla fine sia una buona notizia. Ovviamente non lo è, ma questo genera in noi un desiderio incredibile, ancora più forte di prima".

L'Alpine A424 si prepara alle ultime 24 Ore di Le Mans. Foto di: Alpine

Dopo quest'anno, c'è la possibilità che l'auto corra come team privato o tramite un team cliente?

"La risposta non spetta a me, onestamente. L'auto è idonea e omologata almeno fino al 2029. Quindi sì, fisicamente può correre e potrebbe aspirare a continuare nell'ambito del WEC e della 24h di Le Mans. Ma in questo caso non sono l'unico a decidere e ci sono molte veriabili, incluse le persone che devono riunirsi per immaginare un seguito. Anche se come imprenditore e responsabile del team devo pensare al futuro, oggi questo sono le prossime gare e Le Mans. Tra tre mesi saremo là ed è indispensabile essere pronti e mobilitati".

In questo contesto, come affronta il team l'inizio della stagione? Vi sentite motivati e concentrati nonostante tutto, siete riusciti a trasmetterlo?

"Sì, e non sono stato necessariamente io a farlo, sono anche i ragazzi del team che lo infondono a me. A titolo personale, il mio rapporto con loro è estremamente importante perché anche loro mi stimolano. Questa notizia è ormai superata. Non direi che è stata digerita, ma è superata. Siamo quindi davvero concentrati su ciò che dobbiamo fare".

Qual è l'imperativo?

"L'errore che tutti dobbiamo evitare è quello di voler esagerare e reagire in modo eccessivo. Se ho un messaggio da trasmettere a tutti, è che sono sicuro delle loro qualità, del talento di ciascuno di loro. Quindi dico loro: 'Non reagite in modo eccessivo, non esagerate'. Manteniamo la stessa dinamica che avevamo stabilito all'inizio della stagione, prima dell'annuncio. Abbiamo tutto ciò che serve per fare bene. Sfruttiamo al meglio gli ingredienti che abbiamo e il lavoro che abbiamo fatto per ottenere buoni risultati quest'anno e a Le Mans".

Durante la presentazione, c'era la sensazione che, tra le righe, ci fosse un po' la volontà di dimostrare che, nonostante tutto, siete lì per vincere, tipo "gli faremo vedere di cosa siamo capaci"...

"Sì, hai ragione, l'hai percepito perché sicuramente l'abbiamo lasciato trasparire e perché, in fondo, è umano voler dimostrare ancora di più il proprio valore. Non bisogna andare agli estremi, all'eccesso, perché potrebbe essere controproducente. Quindi smorzo un po' questo entusiasmo decuplicato dicendo di provare a rimanere sulla linea che avevamo fissato all'inizio della stagione".

Come vedi il campionato oggi?L'interruzione del programma Alpine, dopo l'uscita di Porsche,è un segnale d'allarme per il futuro della categoria HYPERCAR?

"Sicuramente sono segnali significativi, è evidente. L'uscita di Porsche, l'annuncio della chiusura del programma Alpine... Ora, il campionato è ben strutturato, le regole del gioco sono scritte molto bene. È ben gestito, altrimenti non ci sarebbero così tanti Costruttori e pretendenti che vogliono parteciparvi. Sono piuttosto il contesto economico e il mondo attuale che fanno sì che, a volte, vengano prese decisioni piuttosto sorprendenti e improvvisate".

Quanto influisce sul campionato?

"Il campionato in sé, deve effettivamente tenere conto di questi segnali, ma non credo che ciò sia la conseguenza di una cattiva gestione da parte di Federazione o promotore. Onestamente, penso che si tratti di un altro contesto, ma così com'è oggi il campionato, così come è organizzato, gestito e regolamentato, è una piattaforma molto bella di espressione sportiva, umana e tecnica per i Costruttori. Penso che non si debbano mettere in discussione le sue basi dopo l'uscita di Porsche e l'annuncio di Alpine. Penso che si debbano migliorare le cose, ma che sia una vetrina molto bella per evolversi".

Quali sono le tue prospettive personali per il periodo successivo al 2026?Capisco che la concentrazione sia sulla stagione che sta per iniziare, ma ciò che accadrà tra qualche mese non è certo irrilevante nella tua vita...

"No, non è irrilevante, hai ragione, e ti ringrazio per l'interesse che dimostri sia per il futuro del gruppo che per il mio personale. Non mi piace andare a pescare! Quindi non ho voglia di farlo, ecco... Ho una bella squadra, davvero! Abbiamo dei talenti e, tutti quanti, abbiamo ancora voglia di gareggiare e di vincere. Quindi, finché questa voglia ci sarà, faremo in modo di scrivere ancora una volta questo futuro collettivamente e di vedere cosa ci riserva".