Porsche Supercup, Ammermuller fa tris: è ancora lui il campione

E' stato uno dei primi piloti su cui sembrava puntare forte il vivaio Red Bull, ma la sua è stata anche la prima stroncatura pesante di Helmut Marko. A distanza di diversi anni, però, Michael Ammermuller si è rialzato e si è costruito la fama di pilota quasi imbattibile nella Porsche Supercup.

Il pilota del Lechner Racing ha infatti conquistato il suo terzo titolo consecutivo nel monomarca della Casa di Stoccarda e lo ha fatto in grande stile, piazzando una doppietta nella tappa conclusiva di Città del Messico.

Arrivato in Sudamerica da leader, il tedesco avrebbe anche potuto giocare in difesa, ma come insegnano molti allenatori di calcio, la miglior difesa è l'attacco e quindi ha messo tutti in fila fin dalle qualifiche, firmando una doppia pole position.

Poi, con il successo di Gara 1 ha sigillato la sua terza corona. Ma a quel punto non si è accontentato e, non avendo più nulla da perdere, ha chiuso in bellezza la stagione, salendo sul gradino più alto del podio anche nella seconda frazione.

Un dominio assoluto quello di Ammermuller, che solamente il turco Ayhancan Guven ha provato ad arginare, ma senza successo. In ogni caso, il doppio secondo posto ottenuto sul Circuito Hermanos Rodriguez ha permesso al rookie turco di concludere la sua prima stagione nella serie internazionale al secondo posto. Un biglietto da visita davvero niente male.

Solo terzo quindi alla fine Julien Andlauer, che nella prima parte della stagione aveva dato la sensazione di poter essere lui l'uomo da battere, ma poi ha commesso un serie di errori evitabili che ne hanno compromesso il percorso. E anche in Messico non ha brillato nel gran finale, non riuscendo neppure a salire sul podio con un quarto e un quinto posto.

Forse il più deluso di tutti però è l'olandese Larry Ten Vorde, che a Monza aveva rilanciato prepotentemente la sua candidatura al titolo, ma in Messico ha faticato tantissimo in qualifica e in gara si è dovuto accontentare di un quinto e di un nono posto, che gli hanno fatto perdere anche il podio finale.

Positivo invece il weekend di Tio Ellinas e Jaxon Evans, "medaglia" di bronzo nelle due gare disputate sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, con il secondo che forse avrebbe potuto anche fare di più se non fosse rimasto coinvolto in un contatto in Gara 1.

Top 10 anche per Gianmarco Quaresmini, nono nella prima frazione e poi 15eismo nella seconda, mentre l'ospite Tatiana Calderon non ha vissuto sicuramente l'esordio che avrebbe sperato: costretta al ritiro nella gara del sabato per un contatto, in quella domenicale ha chiuso in coda al gruppo, dopo essere stata attardata da un pit stop imprevisto.