DTM: al Nurburgring c'è l'esordio Porsche con Ammermuller

Griglia sempre più folta al Nürburgring per il round del DTM che si svolgerà il prossimo weekend.

Sulla versione più breve del 'GP Strecke' tedesco, avremo in azione anche Michael Ammermüller, che porterà all'esordio nella serie la Porsche.

L'attuale Campione dell'ADAC GT Masters, nonché 3 volte Re della Supercup - condurrà la 911 GT3-R della SSR Performance in quella che è anche la sua prima uscita nel DTM.

"Sono molto contento che la SSR Performance mi abbia scelto per partecipare come ospite al DTM - ha dichiarato il 35enne - Per me sarà il primo weekend di gara in questo campionato, che rappresenta una grandissima sfida".

"Purtroppo è impossibile prepararsi bene per via del poco tempo a disposizione, ma questo renderà tutto ancor più interessante e motivante in vista dell'appuntamento del Nürburgring".

Frederic Elsner, direttore e responsabile degli eventi del DTM, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere come ospiti SSR Performance e Porsche nel DTM. Team e marchio rappresentano le corse ad altissimi livelli e sono perfetti per il nostro campionato".

"Sarà anche bellissimo poter offrire ai fan del Nürburgring tanti marchi e una competizione serrata, cose che ci rendono fieri e orgogliosi. Siamo curiosi di vedere come la Porsche se la caverà".