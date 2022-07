Carrera Cup Italia, Mugello: Raptor-Cassarà in tutto il caldo "minuto per minuto"

Carica lettore audio

"Complicato fare previsioni!" Al Mugello Il sole inizia a picchiare "a martello negli occhi", come cantava Ivan Graziani a proposito del sole estivo, e già rispetto alla mattinata le temperature sono diventate davvero afose. Nel paddock della Porsche Carrera Cup anche il team Raptor Engineering sta preparando il terzo dei sei round stagionale.

Il terzo dei sei round 2022 è fondamentale per tutti i tre piloti della squadra diretta da Andrea Palma, che, appunto, come altri sotto le roventi tende del circus, non si lancia in pronostici proprio tenendo ben presente soprattutto le condizioni in cui si correrà.

Il team modenese è l'unico insieme a Ebimotors a essere quest'anno in lizza in tutte le tre categorie del monomarca tricolore, in ognuna delle quali schiera una 911 GT3 Cup “targata” Centro Porsche Catania: nell'assoluta con Aldo Festante, nella Michelin Cup con Marco Cassarà e nella Silver Cup con Max Donzelli, fra l'altro reduce dalla prima vittoria di classe colta in gara 2 a Misano.

Proprio al successo vuole tornare anche Cassarà, autore quest'anno di tre podi che al momento, pur avendo sempre mostrato un passo di vertice, lo costringono a inseguire i rivali più attesi, cioè Alex De Giacomi, in vetta alla Michelin Cup fin dalla prima gara, e Alberto De Amicis.

“Al Mugello mi sono sempre trovato a mio agio - dice senza timori il pilota romano a caccia di rivincite -, è un tracciato che mi piace in maniera particolare: nutro come sempre grande fiducia nelle capacità di Raptor Engineering di mettermi a disposizione una vettura performante, perciò credo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni questo fine settimana!”

Molto più cauto, come accennato all'inizio, Andrea Palma, che a poche ore dalle prove libere che oggi inaugurano il weekend toscano spiega: "Sappiamo che nei test della scorsa settimana ci siamo portati avanti con il lavoro di messa a punto, ma siamo consapevoli che le condizioni del caldo si vedranno minuto per minuto. Certamente siamo al Mugello con dei dati in più che ci permetteranno di fare delle scelte mirate. Dal punto di vista del feeling con la vettura siamo in crescita con tutti e tre i piloti, che fra l’altro hanno ben collaborato durante i test, con la speranza che in questo round di metà campionato possano concretizzare al meglio a livello di risultati e raccogliere punti pesanti”.