Carrera Cup Italia, al Mugello a caccia del record... man!

Nel pre-Mugello, con il terzo round stagionale che scatta oggi pomeriggio con le prove libere, l'uomo di copertina della Porsche Carrera Cup Italia non può che essere Alberto Cerqui. I motivi più lampanti sono il fatto di essere il campione in carica e l'attuale capoclassifica, anche se al driver bresciano in stagione non sia ancora riuscito di conquistare né pole position né vittorie e gli inseguitori sono ancora vicinissimi.

Il suo cammino è stato finora molto regolare, con tre podi e un prezioso quarto posto, ma sul circuito toscano negli ultimi anni il pilota di Ghinzani Arco Motorsport ha fatto faville e ne detiene il record (anche se con la "vecchia" 911 GT3 Cup). Nel 2019, in una delle presenze spot, con Dinamic Motorsport ottenne la pole con record (1'49”790; poi un contatto in gara 1 con Kujala mentre si giocavano la vittoria lo costrinse a fermarsi).

Nel 2020, con AB Racing - Villorba Corse vinse addirittura due volte e lo scorso anno con il Team Q8 Hi Perform in prova stabilì il nuovo record in 1'49"436 (che non gli valse la pole perché siglato in PQ1, mentre in PQ2 Quaresmini ci riuscì con un crono più alto di pochi centesimi) e poi vinse gara 1 con uno spettacolare sorpasso all'ultima curva, vittoria poi risultata pesantissima per la conquista del titolo.

Stavolta Cerqui batterà bandiera Ghinzani Arco (anche se proprio il team lombardo già seguiva tecnicamente la 911 GT3 Cup di Q8 Hi Perform) e non può che arrivare al giro di boa della stagione conscio dell'impegno e soprattutto dei tanti rivali che lo attendono ma anche delle ottime basi dalle quali può partire.

"Sono pronto per questo caldo weekend - commenta il pilota bresciano -, sia dal punto di vista delle temperature, sia per la sfida del campionato. La classifica è ancora molto corta, siamo tutti molto vicini e quindi totalizzare il massimo disponibile sarà l’obiettivo principale. A Misano ho trovato un buon bilanciamento della vettura, quindi sono fiducioso di poter ritrovare il feeling anche al Mugello, dove negli ultimi anni sono sempre riuscito ad esprimermi al meglio."

Infatti si fa subito a pensare ai record: "Detengo ancora il record della pista, non è escluso che con la nuova vettura si potrà tentare di abbassarlo, ma molto dipenderà da come lavoreranno gli pneumatici con queste temperature molto alte. Sarebbe bello riuscire a strappare la pole, sia perché quest’anno non sono ancora partito dal palo, sia per i 3 punti che in ottica campionato sarebbero molto utili”.