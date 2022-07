Carrera Cup Italia | Mugello: si parte con il briefing "green"!

Carrera Cup Italia | Mugello: Quaresmini "on fire" in gara 1!

Clamorosa partenza a razzo dalla sesta piazza e vittoria al traguardo per il driver di Ombra Racing, che torna al successo e precede sul podio il poleman Malucelli e il padrone di casa Bertonelli andando anche in testa al campionato su Cerqui (5°). De Amicis non sbaglia e fa sua la Michelin Cup, mentre Scannicchio svetta in Silver Cup. Domenica gara 2 alle 12.30 con in pole position e al suo fianco: diretta tv su Cielo e Sky Sport Arena.