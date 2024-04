Carrera Cup Italia | Test a Imola: è subito Ten Voorde

Si fa già sul serio nella mattinata del test pre-season della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Imola con 28 piloti e 13 team impegnati nella prima “sgambata” collettiva in vista della stagione 2024.

In un giovedì soleggiato e dalle temperature gradevoli, anche favoriti da condizioni ideali, i più attesi in campionato sono già lì davanti con riscontri di riguardo per le 911 GT3 Cup. Il campione in carica Larry Ten Voorde non si è fatto attendere e ha già timbrato con costanza il cartellino del più veloce: a metà giornata ha posto il limite cronometrico a quota 1’42”201.

Per l’alfiere dell’Enrico Fulgenzi Racing si tratta di un tempo notevole, che già batte di 8 decimi la pole position 2023 di Marvin Klein, settata lo scorso ottobre.

L’olandese si è così immediatamente messo a “tirare” il gruppo e alle sue spalle sono saliti i rivali più attesi nella rincorsa al titolo, con proprio Klein (Target Competition), Simone Iaquinta (Prima Ghinzani Motorsport) e Keagan Masters (Team Q8 Hi Perform) a inseguirlo, seppur staccati di oltre un secondo (anche questione di pneumatici): 1’43”218 per il bi-campione francese, 1’43”313 per il bi-campione italiano e 1’43”448 per il giovane sudafricano.

Interessante il quinto tempo di Francesco Braschi con la 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport: il 19enne pilota cattolichino ha girato in 1’43”509 ottenendo il miglior crono fra i rookie. Vicinissimi, seguono Diego Bertonelli, autore del sesto riscontro con TDE (1’43”614), e Pietro Armanni, il 19enne bresciano settimo della mattinata in 1’43”656 con Prima Ghinzani.

L’ottavo tempo arriva dal suo coetaneo austriaco Horst-Felix Felbermayr (1’43”735 con TDE), mentre la top-10 è completata dal tedesco Lirim Zendeli (1’43”762 all’esordio in Carrera Cup con Ombra Racing) e dal due volte campione Gianmarco Quaresmini, tornato in Tsunami RT (1’43”800).

Dietro a Braschi, Zendeli è anche il secondo fra i rookie, con terzo (e 11esimo assoluto) il più giovane del lotto, il 16enne pordenonese Nicholas Pujatti, “deb” assoluto con Villorba Corse.

Tra i protagonisti della Michelin Cup si è messo in evidenza Gianluca Giorgi: l’alfiere di BeDriver ha girato in 1’44”571 ottenendo il 16esimo riscontro assoluto. Nella categoria dei “bronze”, secondo miglior tempo per Stefano Stefanelli (Team Malucelli), staccato di 4 decimi, e terzo a mezzo secondo per Paolo Gnemmi (Ebimotors).

Diverse le bandiere rosse esposte durante la sessione, ma sempre della durata di pochi minuti e per ripristinare tutte le condizioni di partenza dopo le uscite in ghiaia che in sequenza hanno riguardato lo stesso Stefanelli alla Piratella, Flavio Olivieri al Tamburello e le due uscite di Ilario Introna alle Acque Minerali e nel finale alla Rivazza 1, inframezzate da uno stop di Alberto De Amicis nel secondo settore.

Il turno pomeridiano è in programma dalle 14.30 alle 18.00 seguito dalle prove di partenza dalle 18.05 alle 18.20.