Carrera Cup Italia | Non solo Zendeli: Ombra a tre punte!

Con Ombra Racing al via della Porsche Carrera Cup Italia 2024 non ci sarà solo Lirim Zendeli, messosi in evidenza all'esordio già ieri nei test collettivi con il terzo tempo dietro a Ten Voorde e Klein.

Il team bergamasco schiererà infatti tre 911 GT3 Cup nell'intero monomarca. Al 25enne in arrivo dalle monoposto e che avrà il supporto del Centro Porsche Bergamo, in campionato si aggiungeranno Oliver "Ollie" Gray ed Anthony Imperato.

Di entrambe non è mancato parlarne anche ai box di Imola durante lo shakedown nel quale però i due erano assenti. Così come Zendeli, Gray sarà inserito nella classifica Rookie, ma vista la giovane età del britannico, 19 anni, prenderà parte anche allo Shcolarship Programme.

Sulla vettura numero 11, supportata dal Centro Porsche Torino, "Ollie" ha già preso parte con Ombra Racing a due weekend di gare del Porsche Sprint Challenge Southern Europe, "mostrando notevole grinta e un rapido adattamento alla vettura", fanno sapere dalla squadra diretta da Davide Mazzoleni.

A completare una line-up tutta internazionale, lo statunitense Anthony Imperato, già protagonista delle ultime due prove italiane nel 2023 e dopo la partecipazione all'intera stagione del Southern Europe, nel 2024 entra a tempo pieno anche nel monomarca tricolore con la 911 GT3 Cup numero 19.

“E' una line-up di piloti totalmente nuova e di livello internazionale - ha dichiarato Mazzoleni -: avere due esordienti è un investimento per il futuro ma sono convinto che già quest’anno avremo il potenziale per puntare a più di uno dei titoli messi in palio dal campionato. Un ringraziamento particolari al Centro Porsche Torino, ormai partner storico di Ombra, e al neo-arrivato Centro Porsche Bergamo: rappresentare il nome della nostra città, è una spinta in più per fare bene!”