Carrera Cup Italia | Test a Imola: Ten Voorde si conferma al top

Si sono appena conclusi a Imola con il miglior crono di Larry Ten Voorde i test collettivi della Porsche Carrera Cup Italia in vista della stagione 2024. Un giovedì primaverile sfruttato al meglio dall’olandese campione in carica, che dopo l’1’42”201 ottenuto nel turno mattutino nel pomeriggio si è ulteriormente migliorato girando in 1’42”171.

Riscontri di alto profilo con alle spalle dell’alfiere EF Racing i soli Marvin Klein e Lirim Zendeli capaci di abbattere il muro dell’1 e 43. Il due volte campione francese ha portato la 911 GT3 Cup di Target Competition al secondo posto di giornata in 1’42”926, seguito a pochissimi millesimi dal nuovo portacolori di Ombra Racing. Zendeli, che a 25 anni esordisce in GT dopo i buoni trascorsi nelle formule, è stato forse la nota più positiva della giornata.

Il pilota tedesco ha mostrato una notevole progressione nei tempi e nel finale si è inserito fra i migliori superando anche un altrettanto ottimo Francesco Braschi nella nuova categoria Rookie. Il 19enne driver cattolichino di Dinamic Motorsport è stato anche lui protagonista di una giornata in continuo crescendo e si è fermato a un solo decimo da Klein, settando il quinto tempo.

Fra i due nuovi si è inserito Keagan Masters, autore del quarto tempo. Al rientro “fisso” nel monomarca tricolore, il sudafricano ha ottenuto un incoraggiante 1’43”063 alla sua prima uscita ufficiale con il Team Q8 Hi Perform.

Ai limiti della top-5, dietro a Ten Voorde, Klein, Zendeli, Masters e Braschi (che dunque è stato anche l’italiano e l’under dello Scholarship Programme più veloce nei test), il bicampione Simone Iaquinta (Prima Ghinzani Motorsport) ha concluso sesto in 1’43”165, precedendo di un nulla Alberto Cerqui. Il bresciano di BeDriver e campione 2021 è settimo di giornata malgrado le noie al propulsore che lo hanno costretto a lungo ai box.

Con tempi ravvicinati, la top-10 è quindi completata da altri tre protagonisti attesi ai vertici anche in campionato: Aldo Festante (Dinamic Motorsport) ha chiuso ottavo seguito a un’incollatura dal già due volte campione Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT), mentre a due decimi si è piazzato Diego Bertonelli (TDE).

Fra i rookie, non è riuscito a migliorare il crono della mattina (complice anche un’uscita in ghiaia) Nicholas Pujatti (Villorba Corse), ma con il 14esimo tempo assoluto il più giovane del lotto (16 anni compiuti nel dicembre scorso) è risultato il terzo fra gli iscritti nella categoria rookie.

In tutto, 28 piloti e 13 team erano iscritti allo shakedown pre-campionato, con Giorgio Amati aggiuntosi strada facendo nei panni di coach driver di Francesco Fenici all’interno del team Raptor (stesso ruolo di Matteo Malucelli con Stefano Stefanelli).

In riferimento proprio ai gentleman driver della Michelin Cup, migliorando di due decimi il crono della mattinata Gianluca Giorgi si è confermato al top con il 19esimo riscontro assoluto in 1’44”323. L’alfiere di BeDriver ha preceduto in classe il duo di Ebimotors formato da Paolo Gnemmi, staccato di soli 98 millesimi, e dal campione in carica Alberto De Amicis, terzo a due decimi.

Anche nel turno pomeridiano sono stati diversi i momenti di fermo per bandiera rossa, perlopiù dovuti alle uscite in ghiaia di Steven Giacon, Cesare Brusa, Aldo Festante, Fenici, Alex De Giacomi e del già citato Pujatti.

A seguire questa anteprima sui 4909 metri del circuito del Santerno, il monomarca di Porsche Italia dà ora appuntamento alla prima tappa del 2024, prevista al Misano World Circuit il 3-5 maggio.

Attesi numeri in crescita rispetto al test con una entrylist che si annuncia ancora più corposa (si andrà ben oltre i 30 iscritti) e un pronostico che al momento lascia Ten Voorde fin troppo facilmente “in pole” e che sarà più preciso quando tutti avranno scoperto le proprie carte nella prima qualifica della stagione.

I tempi dello shakedown

1. Ten Voorde (EF Racing) 1'42"171

2. Klein (Target) 1'42"926

3. Zendeli (Ombra) 1'42"965

4. Masters (Q8 Hi Perform) 1'43"063

5. Braschi (Dinamic) 1'43"080

6. Iaquinta (Ghinzani) 1'43"165

7. Cerqui (BeDriver) 1'43"180

8. Festante (Dinamic) 1'43"355

9. Quaresmini (Tsunami) 1'43"362

10. Bertonelli (TDE) 1'43"561

11. Armanni (Ghinzani) 1'43"656 (mattino)

12. Stiak (Target) 1'43"86

13. Felbermayr (TDE) 1'43"735 (mattino)

14. Pujatti (Villorba) 1'43"873 (mattino)

15. M. Malucelli (Team Malucelli) 1'43"917

16. Gregor (TDE) 1'44"074

17. Amati (Raptor) 1'44"139

18. Giacon (Villorba) 1'44"230

19. Giorgi (BeDriver) 1'44"323

20. Gnemmi (Ebimotors) 1'44"421

21. Olivieri (Raptor) 1'44"450

22. De Amicis (Ebimotors) 1'44"586

23. De Giacomi (Tsunami) 1'44"873

24. Stefanelli (Team Malucelli) 1'44"983 (mattino)

25. Brusa (Ghinzani) 1'45"330 (mattino)

26. Fenici (Raptor) 1'45"342

27. Fant (Team Malucelli) 1'45"356

28. Montagnese (Team Malucelli) 1'46"422

29. Introna (Ghinzani) 1'47"921