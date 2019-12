Ducati: Zarco in Avintia convinto da Dall'Igna

Il mercato MotoGP continua a muoversi ed uno dei piloti al centro dell’attenzione è in questo momento Johann Zarco, grande protagonista delle manovre di mercato delle ultime settimane. L’addio di Jorge Lorenzo e l’arrivo in HRC di Alex Márquez hanno dato una sterzata importante alla griglia di partenza del 2020, che fino a Valencia vedeva fuori il francese.

Ma già a partire dai test sono iniziate a circolare voci che davano Zarco in orbita Ducati, non con il team ufficiale ma con Avintia. Il pilota di Avignone, che a metà stagione aveva lasciato KTM per tornare poi in pista come sostituto di Takaaki Nakagami nel team LCR, aveva affermato di essere alla ricerca di un team ufficiale che gli garantisse competitività e gli permettesse di dimostrare il proprio talento.

Aveva così scartato l’ipotesi di correre con Avintia, squadra satellite di Borgo Panigale che lo stesso pilota aveva ritenuto non all’altezza. Eppure sembra che un annuncio di ingaggio sia imminente. Come affermato da Johann Zarco a Moto Journal, proprio Gigi Dall’Igna lo ha convinto a firmare e mancherebbe dunque solamente l’ufficialità. Ma il francese ci tiene a sottolineare di non essere un pilota Avintia, ma Ducati.

L’approdo al Team Reale Avintia potrebbe essere già in proiezione 2021, anno in cui scadranno tanti contratti e la griglia di partenza si mescolerà in maniera importante. Zarco dunque spera di fare il salto nel team ufficiale: “Gigi Dall’Igna mi ha assicurato che potevo fidarmi e questo mi ha fatto prendere la decisione di firmare con Avintia il prossimo anno. Visto che dubitavo ancora delle capacità del team Avintia, sono andato dal mio vecchio capo meccanico Massimo Branchini, che mi ha detto di fidarmi di Luigi”.

“Sarà proprio Dall’Igna che si occuperà di trovarmi un buon capo meccanico – prosegue Zarco – Quindi, non ritengo di aver firmato con Avinita, ma con Ducati. Il mio obiettivo nel 2020 è quello di non andare più indietro del decimo posto. Voglio essere in top 7 e passare al team ufficiale nel 2021”.