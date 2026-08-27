MotoGP | Zarco l'highlander rivive i tre mesi lontani dalle gare: "Giusto abolire gli abbassatori"

In molti hanno pensato dopo il drammatico incidente di Barcellona che la carriera di Johann Zarco sarebbe arrivata alla conclusione. Al di là delle orripilanti immagini del crash nella gara di Montmelò, il pilota francese della LCR ha saputo rimettere tutto in ordine con una caparbietà che, forse, spiega qual è lo spirito che lo spinge a tornare in moto.

Dopo tre mesi molto difficili, Johann è pronto per tornare nel MotoMondiale e per riprendersi il posto che gli spetta nella MotoGP con la Honda gestista da Lucio Cecchinello. Sembra un Highlander, ma Zarco ci ha raccontato le diverse fasi del suo rientro...

Come hai trascorso questi tre mesi?

“Abbastanza bene, perché in realtà non mi è mancato nulla di particolare, visto che sono stato molto impegnato. Ho trascorso un mese ad Antibes con la mia famiglia, non lo facevo dal 2008. Mi ha fatto davvero bene, è stata una vera gioia. Poi, sono andato ad Andorra dove mi sono preso cura di me stesso, della mia gamba: mi sono allenato per recuperare e sono stato nella camera iperbarica: anche questa è stata un'esperienza molto interessante. Ho cercato di trarre il massimo per recuperare”.

L'incidente di Johann Zarco, Team LCR Honda, a Barcellona Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Come hai affrontato le prime gare che hai saltato?

“Le prime ho cercato di non guardarle, dicendomi: ‘Cogli l'occasione per distrarti un po', per staccare completamente la spina’. Non è stato facile perché, anche se non volevo guardare le gare, sapevo quando iniziava un weekend di gara. Anche se cercavo di non pensarci, sapevo che gli altri stavano per entrare in pista. Sono riuscito a staccare mentalmente solo dal terzo weekend: ero in palestra e mi ero dimenticato che i ragazzi fossero in pista. Mi ha fatto un gran bene. Poi, nei tre weekend successivi, ho sentito il bisogno di guardare almeno la gara. Questo mi ha aiutato a riconnettermi un po'”.

Quando hai rivisto il filmato dell'incidente?

“Ho visto diverse clip in giro. Ma il momento in cui ho rivisto l'incidente con più attentamente è stato quando ho dovuto decidere se accettare la penalità. Era il modo migliore per analizzare l'accaduto correttamente e cercare di spiegare cosa era successo rivedendolo”.

Johann Zarco con l'equipe medica che lo ha seguito nella ripresa

E come hai preso la doppia penalità che devi scontare domenica?

“Ho chiarito che la mia intenzione non era quella di fare l'eroe, cercando di guadagnare delle posizioni e rischiando di mettere in pericolo gli altri con un eccessivo ottimismo. Hanno potuto vedere che mi sono rialzato prima degli altri e ho frenato un po' prima. Il fatto che possa aver faticato a sbloccare la forcella o che potrei aver allentato un po' la frenata, sono gli aspetti che mi ha fatto perdere il controllo della moto. Il concetto della penalità è semplice: ‘Hai perso il controllo della moto, ne sei responsabile e quindi ti è dovuta a una penalità".

Fatto sta che l’abbassatore anteriore è stato vietato... È stata una scelta positiva?

“Credo di sì, ed è un peccato che noi piloti non ci siamo lamentati abbastanza di quel sistema quando è stato introdotto. Eravamo troppo ossessionati dall'ottenere una partenza il più veloce possibile, perché ci faceva davvero risparmiare tempo: passavamo da 0 a 300 km/h in otto secondi”.

“Quando scatti in prima fila è più facile prendere velocità perché puoi frenare dove vuoi, ma appena sei nel gruppo tutto diventa più difficile. E in realtà avremmo dovuto lamentarci molto di più per farlo togliere prima”.



Quali sono le tue aspettative per il weekend?

“Non credo che sentirò dolore. Anzi, potrei zoppicare un po' se resterò troppo in piega, diciamo per più di 20 minuti durante una gara. A mio parere, zoppicherò un po' perché la posizione di guida è molto impegnativa. In realtà, in termini di prestazioni e sensazioni alla guida, non dovrei avvertire alcun fastidio, considerando quello che ho già avuto modo di provare”.

Hai la forza e la motivazione per ripartire?

“Non proprio, ma in realtà io e il team abbiamo deciso di affrontare questo weekend con meno pressione, perché sappiamo già di aver compromesso la gara di domenica con i due long lap”.

Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Guiderai una Honda modificata?

“No, per quanto mi riguarda. In realtà, potrebbero esserci solo alcune piccole modifiche all'elettronica. Ma mi hanno già spiegato che si tratta sempre di piccole novità”.

Hai seguito i progressi di Diogo Moreira?

“Sono rimasto davvero contento del suo weekend in Ungheria: è stato brillante. E anche al Mugello è stato bravo. Sono felice di vederlo a questi livelli”.