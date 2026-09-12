MotoGP | Zarco penalizzato per l'impeding a Bezzecchi in Q2: perderà tre posizioni in griglia

Ad Aragon, al rientro dal lungo peridio di infortunio dopo l'incidente di Barcellona, Johann Zarco aveva dovuto scontare una doppia long lap penalty, essendo stato ritenuto colpevole della carambola al via del Gran Premio di Catalogna di MotoGP, nel quale era stato lui ad avere la peggio, ma erano rimasti coinvolti anche Pecco Bagnaia e Luca Marini.

Il pilota della Honda LCR però ora sembra quasi essersi abbonato alle penalità, visto che è stato sanzionato anche al termine delle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il francese è stato pizzicato ad ostacolare il poleman Marco Bezzecchi nel corso del secondo run, rendendosi protagonista di un evidente impeding alla curva 10 nei confronti del pilota dell'Aprilia, che non ha nascosto per niente il suo disappunto per il giro buttato, che comunque, fortunatamente, non lo ha privato della pole position, visto che in precedenza aveva già polverizzato il record del tracciato romagnolo.

Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per Zarco si tratta della prima infrazione di questo tipo nella stagione 2026, dunque, da protocollo, dovrà arretrare di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara lunga di domani. Questo vuol dire che scivolerà dall'11° al 14° posto e ad approfittarne, guadagnando una posizione ciascuno, saranno Pol Espargaro, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia.

Il pilota di Cannes non sarà l'unico ad avere una penalità da scontare nella gara di domani. Franco Morbidelli dovrà fare una long lap penalty. Anche il pilota della Pertamina Enduro VR46 si è reso protagonista di un impeding ai danni di Enea Bastianini, ma nel corso della sessione pomeridiana di ieri. Per lui però si tratta di un'infrazione reiterata e per questo la sanzione è più severa.