Garcia: "Vinales è da Mondiale, ora tocca alla Yamaha"

Maverick Vinales è stato il pilota che ha fatto più punti nella parte conclusiva della stagione 2019 della MotoGP, ad eccezione del campione in carica Marc Marquez.

Negli ultimi otto Gran Premi, il pilota della Yamaha ha conquistato 109 punti, contro i 100 di Fabio Quartararo o i 97 del vice-campione Andrea Dovizioso, considerato anche che a Phillip Island ha comandato per tutta la gara, ma ha poi chiuso con un clamoroso zero, cadendo all'ultimo giro dopo essere stato superato da Marquez.

Oltre ad aver centrato il terzo posto nella classifica iridata, Maverick ha dato l'impressione di essere maturato nella seconda parte del 2019, nella quale ha mostrato una costanza mai avuta in passato nella classe regina.

Durante l'ultimo Gran Premio di Valencia, Motorsport.com ha avuto modo di intervistare il suo nuovo capo tecnico, Esteban Garcia, che in questa stagione ha preso il posto di Ramon Forcada, con il quale Vinales non era riuscito ad instaurare un grande rapporto nei sui primi due anni in Yamaha.

Con Garcia, Maverick ha raggiunto un buon livello di costanza e, se riuscisse a mantenerlo per un'intera stagione, potrebbe davvero pensare di lottare con Marc Marquez per il Mondiale fino alla fine.

"Onestamente, come pilota, penso che Maverick sia pronto per lottare per il titolo" ha detto Esteban Garcia.

"Alla fine, sentiamo sempre parlare di Marquez. Marc è un grande pilota e fa molto bene, ma dietro di lui c'è una grande squadra, un gruppo che è stato con lui per molti anni, che fa un ottimo lavoro. E non parlo solo dei ragazzi e dei tecnici che ha al suo fianco, ma anche di quelli in fabbrica" ha aggiunto.

Esteban Garcia, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Garcia, infatti, vede più differenze tra il modo di lavorare dei due costruttori che tra i piloti.

"A Marquez viene dato tutto quello che chiede e gli stanno costruendo una moto su misura. E ovviamente arrivano anche i risultati. Ed è quello che dobbiamo fare l'anno prossimo. Il pilota c'è, Maverick è pronto a vincere".

"Abbiamo migliorato i nostri punti deboli, abbiamo migliorato le prestazioni, sia dal punto di vista della moto che di quello personale di Maverick. Gli abbiamo dato gli strumenti giusti e lui è riuscito a migliorare, le partenze, i primi giri e la battaglia. Ha lavorato duramente ed ha riacquistato la fiducia che aveva perso. Ma mano che migliora la moto. Man mano che la moto è migliorata, Maverick ha acquisito sicurezza ed è cresciuto".

Se il pilota ora è pronto ed il team ha più esperienza, si potrebbe dedurre che ora Vinales è nelle mani della Yamaha se vuole realmente lottare per il titolo.

"Beh si. Come team avremo sempre delle cose da migliorare e lo stesso vale anche per il pilota. Ma alla fine si tratta di dare il 100%. Come team lo stiamo facendo e Maverick forse sta dando anche il 200%. Ora tocca alla Yamaha dare il 100% per vincere, non solo contro Marquez, ma contro una squadra come la sua ed un costruttore come la Honda. Con il pilota siamo al livello giusto, ora abbiamo bisogno del resto" ha concluso Garcia.