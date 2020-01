Rossi: "Stoner? come talento forse il più forte di tutti"

Avversari in pista, amici fuori? Non è certo il caso di Valentino Rosi e Casey Stoner. I due, a più riprese, si sono scontrati sia dal punto di vista sportivo che da quello verbale, dando vita a una rivalità tra le più belle e appassionanti del decennio scorso.

In questi mesi Stoner ha svelato di avere problemi fisici di una determinata entità, che non gli permettono di fare sforzi prolungati. Un ulteriore smacco per un pilota che, se la salute lo avesse assistito, avrebbe corso ancor per tanti anni, magari inserendosi nelle lotte per i titoli della classe maggiore del Motomondiale.

Valentino Rossi, nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha dedicato un pensiero a Casey, avversario di antiche battaglie - alcune passate alla storia, come quella strepitosa a Laguna Seca nel 2008 - e ora persona lontana dal paddock di MotoGP ma che ammira con sincerità.

"Ho letto che Casey soffre di stanchezza cronica. Brutto. Un vero problema", ha affermato Valentino, il quale ha poi ringraziato l'australiano per i recenti complimenti fatti nel corso del podcast in cui ha rivelato i suoi problemi fisici.

"Casey ha sempre guidato al limite, anche quando la moto non era a posto. Lo ringrazio molto per i complimenti che mi ha fatto, è stato un grandissimo avversario".

Poi il "Dottore" ha reso a Stoner un complimento di alto livello: "A livello di talento puro, forse, il più forte di tutti. Ha fatto cose impressionanti nella sua carriera, anche se è durata poco. Ma che lampi".

"E' stato difficile con Stoner, anche perché caratterialmente è bello tosto. Non avevamo un gran rapporto, ecco. Spero torni a stare bene, almeno per avere una vita normale".