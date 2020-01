Jorge Lorenzo: "Io tester Yamaha? È una delle possibilità"

In queste ultime settimane si è tanto parlato della possibilità di vedere Jorge Lorenzo di nuovo in sella ad una Yamaha in qualità di tester. Anche Valentino Rossi si è detto favorevole a questa eventualità conscio delle grandi qualità di collaudatore che lo spagnolo ha sempre dimostrato durante tutta la sua carriera.

Ad interessare però maggiormente al team di Iwata sono soprattutto le tantissime informazioni che l'iberico si porterebbe dietro. Jorge, infatti, ha guidato negli ultimi due anni per Ducati e Honda, proprio le due moto di riferimento in questo momento in MotoGP e proprio per questo il suo bagaglio di conoscenze potrebbe diventare vitale per la casa dei tre diapason.

Durante un'intervista a Motosan.es Lorenzo ha così affermato: "L'ultimo anno e mezzo in termini di infortuni è stato sicuramente il peggiore della mia carriera. Questo ha influenzato notevolmente le mie prestazioni. Devo dire che nonostante tutti i problemi e i cattivi risultati il team mi ha sempre supportato".

Quando gli è stato chiesto se andrebbe a fare da tester per la Yamaha lo spagnolo ha laconicamente risposto: "Questa è una delle possibilità che ho sul tavolo". Ha poi aggiunto: "Avere più tempo libero è stato uno dei motivi che mi ha spinto a ritirarmi. Quindi in questo momento voglio avere più tempo e fare le cose che non ho potuto fare negli ultimi 18 anni".

Parlando della sua carriera sportiva invece Jorge ha infine concluso: "Da giovane ho lottato con Pedrosa e Dovizioso, mentre in MotoGP i più difficili da battere sono stati Rossi, Stoner e Marquez, ognuno di loro con un talento unico. Secondo me una delle più grandi virtù di Marc è che vuole sempre vincere, ma potrebbe diventare anche un difetto per lui in uno sport così rischioso come la MotoGP. Inoltre se dovesse eguagliare Agostini credo che avrebbe ancora più meriti visto che Giacomo ha ottenuto quei numeri in un'epoca in cui era permesso correre in più categorie nella stessa giornata".