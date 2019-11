Quartararo: “Volevo uscire da solo, ma c’era Marquez”

Fabio Quartararo ha dominato tutti i turni di prove libere, dal venerdì fino alle FP4, turno in cui si è visto superare dal compagno di squadra Franco Morbidelli. Entrambi i portacolori del team Petronas andavano a caccia della pole sulla posta di casa della squadra, come richiesto proprio dai vertici.

A questa pressione si è aggiunta anche quella di Marc Marquez durante il Q2. Il Campione in carica ha aspettato Quartararo in pista e si è messo alle sue spalle mentre giravano lenti. Per molto tempo lo spagnolo gli è stato dietro ad aspettare che il pilota transalpino lo trainasse nel giro lanciato.

Ma Marquez è finito a terra ed il pilota Yamaha ha completato un giro stratosferico che gli ha permesso di conquistare la quinta pole position della stagione. Quartararo ha festeggiato il risultato con una tale rabbia che ha rotto la visiera del proprio casco durante il giro di rientro: “Non so nemmeno come ho fatto a rompere la visiera, ero veramente troppo eccitato. Senza dubbio è una delle pole più speciali, è il gran premio di casa per il team, ci ha messo un po’ di pressione affinché riuscissimo ad ottenere la pole e ce l’abbiamo fatta”.

El Diablo è rimasto lucido e non è caduto nel tranello teso da Marquez per mettergli pressione: “Ho cambiato velocemente la gomma perché volevo uscire solo, ma proprio quando sono uscito dai box c’era Marquez, quindi è stato difficile. Però siamo riusciti a fare un buon giro. Non pensavo, ma dopo una settimana molto complicata in Australia con la caduta in gara, sono contento di quanto abbiamo fatto”.

Quartararo deve vedersela anche con un piccolo infortunio rimediato domenica scorsa a Phillip Island, ma sostiene che non lo condizionerà: “Fisicamente mi fa male camminare, quando sono in moto non sento molto dolore, ma quando scendo sì. Non ci sarà problema per la gara, perché prenderò un antidolorifico”.

Sui rivali che si aspetta in gara, il francese ne menziona alcuni: “Morbidelli va molto forte, così come Viñales e le Yamaha in generale. Anche Marquez e Dovizioso saranno della parte e sicuramente sarà una gara molto divertente. Siamo pronti, abbiamo due opzioni di gomma, media e dura, dipenderà dalla temperatura”.

Quartararo va a caccia della sua prima vittoria della stagione e della carriera in MotoGP: “Questo non è il momento in cui mi sento al meglio per vincere. Lo sentivo a Silverstone, ma qui abbiamo un ritmo molto buono e l’obiettivo è lottare per il podio”.