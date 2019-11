Marquez fit per la gara, ma si valuterà l'evoluzione

Marquez stava giocando al gatto e al topo con Fabio Quartararo, fino a quando il francese ha iniziato il suo giro lanciato, proprio mentre Danilo Petrucci sfilava Marc sul rettilineo. Il pilota della Honda si è quindi ripreso la posizione alla curva 1, ma avendo le gomme fredde è stato vittima di un brutto highside alla curva 2, colpendo il suolo con i piedi, le ginocchia e le mani.

Dopo averlo esaminato, il dottor Angel Charte ha spiegato che Marc è stato dichiarato "fit" per la gara, in attesa di vedere come si evolve la situazione.

"Fisicamente sta soffrendo, perché ha subito diverse contusioni, specialmente alla parte inferiore del corpo, su entrambe le ginocchia e su entrambe le spalle" ha detto Charte.

"I primi esami indicano che non ci sono fratture o lesioni interne" ha rassicurato.

"Ora gli abbiamo prescritto un trattamento antinfiammatorio e domani mattina vedremo l'evoluzione, valutando anche come ha trascorso la notte".

"Attualmente è fit per domani, ma vedremo l'evoluzione" ha concluso.