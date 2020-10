Petrucci: "Corro per me stesso, ho usato tutte le armi"

La sfuriata di Andrea Dovizioso al termine della Q1 è destinata a far discutere oggi a Motorland Aragon. Il forlivese è rimasto fuori dalla Q2 per pochi millesimi e davanti a lui si sono qualificate le altre due Ducati di Danilo Petrucci e Jack Miller, con il pilota di Terni che ha sfruttato la scia del forlivese in entrambi i tentativi.

La sensazione, dunque, è che il vice-campione del mondo, rimasto ormai l'unico ducatista ancora in corsa per il titolo, si sia sentito tradito dalla sua squadra e dall'amico Danilo, che non lo hanno aiutato in un weekend che fino a qui era stato molto complicato per le Rosse.

Il primo a parlare dell'argomento è stato proprio "Petrux" e quando gli è stato chiesto se teme che quanto accaduto oggi con Dovizioso possa incrinare la loro amicizia, ha risposto: "Non lo so. Sicuramente sono molto dispiaciuto che Andrea sia rimasto fuori dalla Q2. Io non ho ricevuto alcun ordine ed ho sfruttato tutte le armi a mia disposizione".

"A Le Mans ero veloce, quindi non ho usato alcuna scia. Qui siamo ritornati a perdere moltissimo sul rettilineo, quindi mi serviva una scia e mi dispiace che sia stato proprio Andrea a darmela. Ci sono diversi km/h di differenza e questo si traduce in centesimi e in decimi. Faccio fatica in quarta, quinta e sesta marcia, quindi il discorso è anche aerodinamico".

"Ci parlerò, ma domani è un altro giorno e faremo la nostra gara. Se non avessi preso quella scia, adesso sarei dovuto venire qui a spiegare perché sono lento, quindi ho solo usato tutto quello che ho a disposizione. Mi spiace che a farne le spese sia stato Andrea" ha aggiunto, spiegando che prima delle qualifiche non c'era stato alcun accordo tra di loro: "Non ne avevamo parlato e non c'era nessun ordine".

Domandandogli se nei panni di Dovizioso si sarebbe arrabbiato, Danilo non ha voluto aggiungere molto: "E' chiaro che penso che sarei arrabbiato, ma c'erano diversi modi per provare ad andare in Q2. Ma non ve lo so dire, perché non sono mai stato dentro al corpo di Andrea e non mi sono mai giocato un Mondiale per il momento".

Infine, non ha nascosto che con un contratto in scadenza non può fare altro che correre per se stesso, sottolineando però che rispetterà anche qualsiasi ordine della Ducati se questi dovessero arrivare in futuro.

"Nel 2019 correvo per Ducati, poi all'inizio del 2020 sono stato mandato via, quindi corro per me stesso e devo recuperare da una prima parte di stagione difficile, quindi devo usare tutte le armi che ho a disposizione. E' chiaro che se dovessi ricevere delle indicazioni da Ducati le rispetterò fino alla fine, fino all'ultima gara, ma come ho detto non è stato il caso di oggi, quindi io devo pensare solo a fare il mio meglio" ha concluso.