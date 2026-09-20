MotoGP | Marquez: "Ho avuto un problema con il freno e sono arrivato a pensare di ritirarmi"

Il Red Bull Ring, uno scenario che fino ad oggi sembrava inespugnabile per la Ducati, è cambiato per Marc Marquez e per i piloti della Casa di Borgo Panigale, che hanno potuto chiudere solo al quinto posto, alle spalle della KTM di Pedro Acosta e di tre Aprilia.

A differenza di sabato, quando Marc era riuscito ad assicurarsi un secondo posto, grazie in parte alla caduta di Acosta, questa domenica lo spagnolo non aveva ritmo e a un certo punto lo si è persino visto sbagliare in modo inspiegabile in alcune curve, soprattutto alla 1, dove è andato lungo in modo molto strano.

"Per tutto il weekend abbiamo avuto problemi, ma dal primo giro ho visto che succedeva qualcosa di strano", ha spiegato. "Abbiamo avuto un problema con il freno, la leva aveva molta corsa e da un giro all'altro, nella stessa curva, quella corsa cambiava", ha proseguito.

"Sono stato molto fortunato, perché il freno si è sistemato e ho potuto proseguire, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Per fortuna, l'unica volta in cui la leva è andata giù è stata alla prima curva", ha spiegato, riferendosi ad un punto dove c'è una grande via di fuga in asfalto.

"Non era previsto che il freno cedesse oggi. Quando ho superato Ai Ogura è tornato su, ma poi ha ceduto di nuovo".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"La cosa positiva è che quello che è successo si vede nella telemetria, e ora tocca a Ducati assicurarsi che non accada di nuovo, perché ora andiamo in Giappone", ha detto, sottolineando che quello di Motegi un altro circuito super esigente con i freni.

Ad un certo punto, la situazione era così complicata per Marc, arrivato a girare settimo, che ha pensato di gettare la spugna.

"Quando soffri per tutto il weekend e si aggiunge un problema extra, tutto si accumula. Proprio quando sono andato lungo alla curva 1 ho visto che non potevo fare nulla, e mi è passato per la testa di ritirarmi. Ma poco a poco mi sono adattato e sono riuscito a controllarlo. L'importante è che una giornata negativa siamo riusciti a salvarla con un quinto posto".

Quello che è dispiaciuto di più a Marquez è che "la velocità c'era" e non ha potuto sfruttarla. "Senza il problema al freno avrei potuto lottare per salire sul podio, ma non molto di più".

Dopo una rimonta spettacolare, Marquez ha raggiunto Jorge Martin in testa a Misano, pareggiando i conti con il madrileno, che questo weekend è tornato ad allungare in classifica generale.

"Tre gare fa ero parecchio più indietro di quei dodici punti, mancano sette gare, è un circuito in più e ora arriva il Giappone, e poi un'altra. È il momento di cavalcare l'onda e mantenere il livello", ha sottolineato.

Il suo futuro compagno di squadra in Ducati, Pedro Acosta, ha ottenuto questa domenica la sua prima vittoria in MotoGP: dava l'impressione che per il murciano quella di oggi in casa della KTM fosse più di una vittoria. "Lo aveva già fatto ieri e non gli era riuscito, ma ha capito l'errore. Pedro è il presente ed il futuro della MotoGP, questa è la prima di molte", ha concluso.