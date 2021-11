Perché Binder deve servire come esempio e non come monito

Se c'è una cosa che è chiara, è che Binder ha commesso un errore a Portimao domenica scorsa quando ha tentato di superare Dennis Foggia. Il tentativo di sorpasso era già folle di per sé, ma si tratta di un'azione resa ancora più grave dalle conseguenze che ha avuto, perché ha deciso la lotta per il Mondiale a favore di Pedro Acosta.

Logicamente, il pilota del Team Leopard era furioso, ma indirettamente l'errore di calcolo del #40 ha anche impedito allo spagnolo di vincere il titolo con stile, senza interferenze da parte di terzi. Binder è un habitué di questo tipo di contrattempi, che in più di un'occasione ha portato ad un penalità.

E' difficile trovare un soprannome migliore per il ragazzo rispetto a quello che ha già: "Divebomb", che in termini sportivi può essere interpretato come kamizake. In questo caso, i commissari hanno deciso di squalificarlo dalla gara, ma la sensazione generale è che la penitenza sia lontana dal peccato commesso.

Una volta che gli animi sono tornati alla normalità, le voci più rilevanti del campionato hanno dato la loro opinione su ciò che è successo e, cosa più importante, sugli echi lasciati da tutto il trambusto. Il punto di vista dei piloti della MotoGP è stato particolarmente rilevante, perché tra pochi mesi se la dovranno vedere con Binder in pista.

Il Sepang Racing Team (SRT), rinominato RNF, nel 2022 lo promuoverà direttamente dalla Moto3 alla MotoGP, in un doppio salto mortale con piroetta che ricorda quello già fatto da Jack Miller nel 2015. Tuttavia, ci sono due grandi differenze degne di nota tra i due episodi. Il più importante è che Miller è salito nella classe regina senza passare dalla Moto2 perché Honda ha visto in lui un talento speciale. D'altra parte, l'arrivo di Binder può essere interpretato solo come una risposta alle esigenze finanziarie di RNF.

Questa è una delle debolezze di una competizione che, a causa dei suoi costi elevati, condiziona direttamente le alternative per le squadre indipendenti quando arriva il momento di firmare i loro piloti. Un portavoce autorevole di SRT quantifica il capitale che porterà Binder alla struttura il prossimo anno in mezzo milione di euro, una cifra che è stata definitiva per la sua firma.

Una volta confermata l'uscita di Petronas come main sponsor, molti membri della squadra hanno deciso comunque di non proseguire. Razlan Razali, il proprietario, li sta sostituendo con persone di fiducia, per lo più provenienti dalla Malesia. Il fatto che Yamaha abbia deciso di impegnarsi solo per un anno (2022) è un'altra indicazione della mancanza di fiducia che il progetto infonde in coloro che devono fornire le moto di Binder ed Andreaa Dovizioso.

Motivati da quanto accaduto a Foggia, la maggior parte dei piloti di MotoGP hanno dato la loro versione della storia, dopo che gli è stato domandato se la presenza del nuovo arrivo sulla griglia li possa mettere a disagio. "Non esiste un nome per Darryn Binder. Ci sono piloti aggressivi che sono cambiati. Per esempio Zarco, che era uno dei più conflittuali. Ora è ancora aggressivo, ma molto meno. Dopo il brutto incidente che ha avuto in Austria (con Franco Morbidelli), è cambiato", ha detto Aleix Espargaro a Motorsport.com.

"Non è la prima volta che Binder fa una manovra del genere. La cosa più importante è che questo tipo di azione sia penalizzata. Non nella gara in questione, ma che chi è colpevole perda uno o due Gran Premi", concorda Joan Mir. "Succede troppo spesso che un pilota possa entrare in curva senza pensare alle conseguenze", ha continuato Pol Espargaro.

In un momento in cui la FIM si è rimboccata le maniche nel tentativo di arginare i crescenti livelli di aggressività che hanno preso piede nelle categorie inferiori e nei campionati junior, il debutto di Binder in MotoGP va nella direzione opposta all'inerzia che sta cercando di creare. Una delel possibili soluzioni, probabilmente la più popolare, è l'introduzione di una superlicenza simile a quella che devono ottenere i piloti di Formula 1.

In F1, i criteri presi in considerazione per la concessione della superlicenza sono principalmente sportivi, per cui il richiedente deve dimostrare di aver ottenuto determinati risultati nelle categorie inferiori. L'introduzione di questa formula eviterebbe casi come quello di Binder, che nei suoi sette anni nel Mondiale è stato in grado di conquistare appena una vittoria (Barcellona 2020), sei podi e tre pole position. Infatti, fino ad un paio di mesi fa non si era mai allenato in sella ad una moto di grande cilindrata, con il debutto avvenuto a Brno in un test privato in sella ad una Yamaha R1.

"Abbiamo bisogno di una superlicenza. Una sorta di certificazione che dimostra che sei pronto per la MotoGP. Abbiamo visto troppe cadute causate da Binder", ha detto Pecco Bagnaia. "Quello che è ovvio è che dovrebbe essere più difficile correre in MotoGP", ha aggiunto Aleix Espargaro. "Il problema", sostiene suo fratello Pol, "è che sarà difficile vietare questo tipo di ingaggio, perché siamo in un libero mercato".

Il più giovane dei fratelli di Granollers colpisce nel segno, poiché è ancora una volta evidente che i criteri di selezione di alcune squadre danno priorità alla quantità di denaro che può portare il nuovo arrivato rispetto al potenziale rendimento dal punto di vista sportivo.

E questo, per Binder, raddoppia il problema che ha dovuto affrontare da quanto è stato annunciato da RNF a Misano. "Non è tutta colpa di Darryn. Il ragazzo ora ha un sacco di pressione per dimostrare che merita di essere in MotoGP. E questo può portarlo a commettere errori", ha detto Mir.

Binder ora ha poco più di una settimana prima di salire su quella che sarà la sua moto per il 2022 ai test di Jerez. Per il suo bene e per quello degli altri, è meglio che se la prenda con più calma possibile. Questo sarà l'unico modo per dimostrare che tutti coloro che mettono in discussione il suo debutto in MotoGP hanno torto.

