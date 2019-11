MotoGP, Valencia, Libere 4: Vinales beffa Marquez

Marc Marquez è stato il grande protagonista della quarta ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana. Dopo tre turni di dominio marchiato Fabio Quartararo, il campione del mondo è stato vicino a portare la sua Honda in cima alla lista dei tempi, venendo beffato solo nel finale da Maverick Vinales, ma lo ha fatto mostrando anche un passo gara molto interessante.

Tuttavia, la sua non è stata una sessione esente da sbavature, perché il #93 prima ha "speronato" Karel Abraham alla curva 2, perdendo anche un'ala, poi è caduto all'ormai famigerata curva 4, non riuscendo quindi a completare il suo secondo run. Eventualità di cui ha approfittato Vinales per portarsi al comando in 1'30"484 e staccarlo di 251 a parità di gomma dura.

In ottica gara, la maggior parte dei piloti ha lavorato con la gomma dura al posteriore ed è con questa che è arrivato l'1'30"863 che è valso la terza posizione a Fabio Quartararo. Stesso discorso che vale anche per Jack Miller, ancora una volta primo tra i piloti Ducati, anche se distanziato di mezzo secondo.

Ha montato la gomma soft invece Alex Rins per portare la sua Suzuki in quinta posizione, davanti a quella del compagno di squadra Joan Mir. Per ora sono un po' più attardate le due Ducati ufficiali, con Andrea Dovizioso settimo e Danilo Petrucci decimo, ma staccati rispettivamente di nove decimi ed un secondo.

Tra le due Desmosedici GP si sono infilate anche la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e la Honda LCR di Cal Crutchlow, mentre è stata una sessione particolarmente complicata per Valentino Rossi, che non è riuscito ad andare oltre all'11esimo posto, con oltre un secondo di ritardo a parità di gomma dura al posteriore con i migliori.

Attardate le Aprilia e le KTM, con Aleix Espargaro che è incappato nella terza caduta del weekend alla curva 1, proprio nei minuti iniziali. Assente in pista invece Pecco Bagnaia, che è stato confermato unfit per il resto del weekend, perché i controlli in ospedale hanno effettivamente evidenziato la frattura del polso sinistro.