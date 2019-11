Alex Marquez vicino al debutto in MotoGP con Honda Repsol nel 2020

Sebbene l'attuale campione del mondo della Moto2 abbia annunciato il suo rinnovo con la Marc VDS per continuare un'altra stagione in Moto2, l'annuncio del ritiro di Jorge Lorenzo ha dato la possibilità al più giovane dei fratelli Marquez di anticipare il suo debutto nella classe regina.

Anche se l'accordo "non è ancora chiuso", secondo alcune fonti di Motorsport.com, la trattativa potrebbe concludersi nelle prossime ore. Dall'annuncio di giovedì, sia la Honda che Marquez hanno parlato apertamente della possibilità che Alex entrasse in MotoGP già nel 2020 con la Casa giapponese.

"Naturalmente, l'opzione di Alex sarà valutata. Dobbiamo tener conto dei suoi meriti, non del suo cognome" ha detto Alberto Puig, team manager della HRC. Marc, nel frattempo, ogni volta che gli veniva chiesto, insisteva sul fatto che non avrebbe costretto la Honda a scegliere suo fratello, come aveva già fatto in passato pur avendone la possibilità.

"Mentirei se dicessi che non voglio mio fratello come compagno di squadra, ma insisto che non ho mai forzato la situazione e non lo farò mai. Chiunque sia il mio compagno di squadra, sarà paragonato a me. E mio fratello è sempre stato paragonato a me" ha detto stamattina il #93 uscendo dal camion della HRC.

Aspettando che venga firmato il contratto, non è chiaro se Alex salirà sulla RC213V questo martedì, nel primo test collettivo che si disputerà proprio sulla pista di Cheste. La logica ci porta a pensare però che sarebbe la priorità, perché permetterebbe al numero 73 di accumulare il maggior numero di chilometri possibile, anche se il fatto che la Honda non ha fretta potrebbe essere un ostacolo.

Se tutto finirà per quadrare, il contratto di Alex sarà probabilmente di un anno per allinearsi al resto del gruppo. E questo favorirebbe anche il rinnovo di Marc, la risorsa principale della Honda, con i suoi sei titoli in sette anni. Allo stesso tempo, la Repsol Honda sarebbe la prima squadra nella storia della MotoGP a schierare due fratelli.

Johann Zarco, che dal GP d'Australia ha preso il posto dell'infortunato Takaaki Nakagami, è stata la prima alternativa presa in considerazione dalla HRC per prendere il posto di Lorenzo, ma al momento sta cercando una soluzione in Avintia, in sella ad una Ducati.

Alex Márquez ha già provato due volte la Honda MotoGP

