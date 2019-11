MotoGP: Quartararo batte Marquez, sesta pole a Valencia

Domani Fabio Quartararo avrà l'ultima occasione di provere a cogliere la sua prima vittoria in MotoGP nella stagione d'esordio e se la giocherà nella miglior condizione possibile, scattando dalla pole position per la sesta volta in questo 2019 che lo ha la lanciato come la grande rivelazione della classe regina.

Il pilota della Yamaha ha dato vita ad un duello entusiasmante con Marc Marquez nelle qualifiche del GP della Comunità Valenciana, risultando alla fine il solo capace di infrangere la barriera dell'1'30" con il suo 1'29"978. Un crono che gli ha permesso di spuntarla di appena 32 millesimi il campione del mondo della Honda, che ha venduto cara la pelle fino alla fine.

In prima fila era lecito aspettarsi anche l'altra Yamaha di Maverick Vinales, ma lo spagnolo del factory team è rimasto un passo indietro e non è riuscito a fare meglio del quarto tempo, alle spalle della grande rivelazione di queste qualifiche, l'australiano Jack Miller.

Il pilota del Pramac Racing è riuscito a piazzare in prima fila la sua Ducati su un pista sulla carta per niente congeniale, per di più pagando appena un decimo dalla pole di Quartararo. Va detto però che anche Andrea Dovizioso è riuscito a difendersi abbastanza bene, centrando l'obiettivo dichiarato della seconda fila con il sesto tempo alle spalle della Yamaha Petronas di Franco Morbidelli.

Bisogna scendere fino alla terza fila per trovare le due Suzuki, con Joan Mir che con il settimo tempo ha avuto la meglio proprio sulla GSX-RR gemella di Alex Rins, che però oggi ha duvuto partecipare anche alla Q1. A dividere la terza fila con loro ci sarà poi la Honda LCR di Cal Crutchlow.

E' stata una qualifica negativa invece per gli altri due italiani impegnati in Q2, ovvero Danilo Petrucci e Valentino Rossi: il ducatista ha chiuso con il decimo tempo e con un ritardo di oltre sette decimi. E' di quasi un secondo invece quel "Dottore", che non è riuscito a trovare il giro giusto ed è addirittura 12esimo, alle spalle anche della KTM di Pol Espargaro, promosso dalla Q1 insieme a Rins.

Il primo degli eliminati al termine della Q1 è stato Johann Zarco, che sembra essere destinato a disputare la sua ultima gara con la Honda LCR, perché la Honda ormai pare intenzionata a virare su Alex Marquez per affiancare Marc nel 2020. Per lui comunque potrebbe esserci un futuro alla Ducati Avintia al posto di Karel Abraham.

Out pure il collaudatore Ducati Michele Pirro, che quindi inizierà la sua wild card dalla 14esima casella dello schieramento di partenza, con al suo fianco l'Aprilia di un Aleix Espargaro che forse ha pagato le ben tre cadute di cui è stato vittima nella giornata di oggi.

Jorge Lorenzo prenderà il via dalla 16esima posizione nell'ultima gara della sua carriera in MotoGP. Il maiorchino della Honda ha mancato il passaggio del turno di circa sette decimi, ma questo fine settimana stava iniziando ad andare un pochino meglio rispetto alle ultime uscite. L'obiettivo top 15 per dare una mano alla HRC nella classifica team, dunque, sembra essere a portata di mano per lui.

Per uno che sta per lasciare, c'è anche chi questo fine settimana fa il suo esordio in MotoGP e si tratta di Iker Lecuona: la prima qualifica del nuovo pilota della KTM Tech 3 è stata positiva, perché è riuscito a centrare il 19esimo posto in griglia, poco distante da Mika Kallio, ma soprattutto davanti a piloti con più esperienza come Andrea Iannone, Abraham ed Hafizh Syahrin.

Bisogna ricordare poi l'assenza in pista di Pecco Bagnaia: gli esami a cui è stato sottoposto in ospedale hanno infatti confermato una frattura del polso sinistro e quindi è stato dichiarato "unfit" in seguito al stranissimo incidente di stamattina, quando si è letteralmente capottato in avanti subito dopo aver lasciato la pitlane.

Classifica Q2

Classifica Q1