MotoGP | Test Sepang, Giorno 2: Bastianini da record alle 14

La pioggia rischia di rovinare i piani delle squadre di MotoGP arrivate a Sepang per la due giorni di test collettivi, anche se tutto sommato è andata bene, perché in Malesia è un fattore tutt'altro che raro, ma ha comunque concesso un giorno e mezzo di lavoro a tempo pieno prima di cominciare a cadere sulla pista intorno alle ore 14 locali.

Prima di quel momento bisogna dire però che in pista si è cominciato a fare "sul serio": sono ben sei infatti i piloti che sono scesi sotto alla best pole del tracciato malese, ma addirittura 17 quelli che hanno infranto il muro dell'1'59", a riprova di quanto si sia innalzato il livello della MotoGP da quando la classe regina aveva fatto tappa a Sepang per l'ultima volta nel 2019.

Test MotoGP Sepang: Ducati risponde ad Aprilia

Se ieri erano state le Aprilia a fare la voce grossa, oggi è arrivata la risposta delle Ducati, per quanto comunque le RS-GP si siano confermate particolarmente competitive. Basta pensare, infatti, che nelle prime sei posizioni ci sono ben cinque moto italiane.

A comandare la classifica prima dell'arrivo della pioggia è Enea Bastianini, che ha confermato di trovarsi particolarmente a suo agio in sella alla Desmosedici GP21 del Gresini Racing. Ora il nuovo record ufficioso di Sepang appartiene a lui in 1'58"131. Questa volta però hanno brillato anche i piloti factory, perché sotto al primato precedente ci sono anche Jorge Martin, terzo in 1'58"243, e Pecco Bagnaia, quinto in 1'58"265.

Come detto, anche le due Aprilia sono riuscite a limare leggermente le loro prestazioni di ieri, con Aleix Espargaro che occupa la seconda posizione in 1'58"157, staccato di appena 26 millesimi. E Maverick Vinales che è quinto in 1'58"261. Curiosamente, il pilota di Roses ha fatto lo stesso tempo al millesimo dell'unico "intruso" nelle prime posizioni, ovvero Alex Rins, quarto con la sua Suzuki.

Test MotoGP Sepang: Quartararo si avvicina

Bisogna scendere quindi fino alla settima posizione per trovare il campione del mondo Fabio Quartararo e la sua Yamaha, anche se va detto che il pilota transalpino ha a sua volta fatto un passo avanti deciso, visto che paga appena 182 millesimi. Proprio come ieri, però, la sua è l'unica M1 nelle posizioni di vertice: Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli e Darryn Binder sono tutti oltre la 20° piazza.

Test MotoGP Sepang: Marquez ancora miglior pilota Honda

Veniamo ora alle Honda: anche stamani la più veloce è stata quella del rientrante Marc Marquez, autore fin qui dell'ottavo tempo in 1'58"332. Proprio come ieri, Pol Espargaro non sembra aver troppe difficoltà a reggere il confronto con l'otto volte campione del mondo ed occupa la decima piazza in 1'58"420. Tra di loro si è infilata anche la Ducati di Johann Zarco. Buona anche la progressione di Luca Marini, che si è portato in 11° piazza con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team.

Bisogna scorrere la classifica fino alla 15° posizione per trovare invece la migliore delle KTM, che questa volta è quella di Miguel Oliveira. Del resto, ieri sia lui che il compagno Brad Binder non hanno nascosto che la RC16 2022 sia ancora un po' indietro, anche se l'1'58"701 messo a referto dal portoghese non è un tempo da buttare via.

Test MotoGP Sepang: tra i rookie brilla Bezzecchi

Per quanto riguarda i rookie, anche oggi Marco Bezzecchi per ora si è confermato il più veloce, nonostante sia incappato anche in una scivolata alla curva 15. Il ducatista è sceso per la prima volta sotto al muro dell'1'59" con il suo 1'58"710. Resta sopra a questa soglia invece Raul Fernandez, 19° e tallonato da Fabio Di Giannantonio. Da segnalare anche le altre due cadute della mattinata, che hanno avuto per protagonisti Joan Mir alla curva 15 e Takaaki Nakagami alla curva 8, oltre a quella di Alex Marquez.

Test MotoGP Sepang: i tempi del Giorno 2 alle 14 locali

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Enea Bastianini Ducati 1'58”131 25 2 Aleix Espargaro Aprilia 1'58”157 35 3 Jorge Martin Ducati 1'58”243 23 4 Alex Rins Suzuki 1'58”261 37 5 Maverick Vinales Aprilia 1'58”261 34 6 Pecco Bagnaia Ducati 1'58”265 30 7 Fabio Quartararo Yamaha 1'58”313 42 8 Marc Marquez Honda 1'58”332 39 9 Johann Zarco Ducati 1'58”413 31 10 Pol Espargaro Honda 1'58”420 38 11 Luca Marini Ducati 1'58”430 24 12 Joan Mir Suzuki 1'58”529 35 13 Takaaki Nakagami Honda 1'58”607 29 14 Jack Miller Ducati 1'58”645 31 15 Miguel Oliveira KTM 1'58”701 32 16 Marco Bezzecchi Ducati 1'58”710 28 17 Alex Marquez Honda 1'58”800 41 18 Brad Binder KTM 1'59”016 31 19 Raul Fernandez KTM 1'59”180 19 20 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'59”197 24 21 Cal Crutchlow Yamaha 1'59”262 31 22 Andrea Dovizioso Yamaha 1'59”284 38 23 Remy Gardner KTM 1'59”348 35 24 Franco Morbidelli Yamaha 1'59”365 35 25 Darryn Binder Yamaha 1'59”857 27 26 Sylvain Guintoli Suzuki 1'59”996 29 27 Takuya Tsuda Suzuki 2'05”678 4