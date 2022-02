MotoGP | KTM: la moto 2022 non è pronta, cambia l’approccio ai test

Carica lettore audio

Miguel Oliveira e il suo compagno di squadra Brad Binder hanno conquistato una vittoria a testa nel 2021, ma per loro la stagione nel complesso è stata particolarmente difficile, dal momento in cui la loro RC16 non è evoluta tanto come le moto degli avversari. In questa prima giornata di test per il 2022 a Sepang, KTM ha mantenuto un profilo basso, con il rookie di Tech 3 Raul Fernandez primo dei piloti KTM in 13esima posizione davanti a Binder, 14esimo, e a Miguel Oliveira, 16esimo.

Sia il sudafricano sia il portoghese sono caduti nel corso del sabato, ma nel complesso Oliveira si è ritenuto contento della giornata nel complesso, anche se non crede che la KTM sia ancora pronta: “Il feeling è buono, sarebbe potuto andare un po’ meglio perché la nuova moto ha un grande potenziale, ma non è ancora totalmente pronta. Dobbiamo trovare ancora il giusto feeling e un po’ di velocità. Ma nel complesso è andata bene, ho fatto molti giri buoni”.

“Abbiamo iniziato la giornata con qualche problema, ma siamo riusciti a risolverli velocemente. Cercare un buon giro alla fine non è stata la strategia migliore per via della scelta di gomme. Ma vedremo domani e speriamo di lasciare Sepang almeno con lo stesso tempo di riferimento con cui abbiamo concluso il 2020”.

Il 2021 è stato il primo anno in cui KTM ha corso in MotoGP senza essere un team con le concessioni e, per questo, non ha potuto portare avanti i test durante la stagione con i piloti titolari. Spesso la Casa austriaca nei test ufficiali e nei weekend di gara portava moltissime componenti da provare, ma Binder ha rivelato che KTM ha cambiato il suo approccio a partire dai test di Sepang.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Penso che lo scorso anno abbiamo provato tante cose molto diverse e non abbiamo mai trovato davvero qualcosa che fosse decisamente meglio”, afferma il sudafricano. “Quindi penso che i ragazzi siano arrivati a questi test con un approccio diverso. Ci stiamo concentrando su due o tre elementi chiave e proviamo a migliorare quelli. Non abbiamo bisogno di una grande quantità di tempo, ce ne serve un pochino. Se riuscissimo a trovare 3 o 4 decimi, sarebbe una cosa buona. Ci stiamo concentrando sul provare a migliorare alcune piccole cose che poi alla fine porteranno un grande beneficio”.

Oliveira afferma che il nuovo approccio di KTM era necessario dopo che il progetto del 2022 era stato bloccato a metà dello scorso anno a causa di un primissimo prototipo che seguiva una filosofia sbagliata: “Il progetto della nuova moto si è fermato a giugno, più o meno. Avevamo una nuova moto che non seguiva la giusta filosofia alla fine del campionato è difficile fare nuove parti senza una direzione. Ovviamente potremmo avere tantissime nuove parti, ma questo non vuol dire che siano migliori”.

“Dovremmo solo provare ad andare in ogni direzione. Ma non vogliamo fare questo, vogliamo avere una moto simile a quella del 2021 perché sentiamo che con qualche piccolo aggiustamento in termini di componenti e di setup possiamo arrivare ad avere una prestazione migliore. E questo è ciò che abbiamo fatto. a occhio nudo può sembrare che i cambiamenti non siano enormi, ma sono le piccole modifiche che ci permettono di credere di avere un potenziale maggiore per avere una moto migliore quest’anno”.