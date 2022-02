Yamaha: Razgatlioglu pronto per fare un test MotoGP nel 2022

Carica lettore audio

Toprak Razgatlioglu ha interrotto il dominio di Kawasaki e Jonathan Rea durato sei anni, quando nel 2021 ha conquistato il suo primo titolo mondiale in Superbike con ben 13 vittorie. Proprio lo scorso anno il turco è stato al centro del mercato piloti in MotoGP per il 2022, anche se per poco, e alla fine del 2021 avrebbe dovuto fare un test con la M1. La conferma del round dell’Indonesia a novembre però ha fatto saltare i piani.

Parlando MotoGP.com, il team manager Yamaha Massimo Meregalli ha confermato che sono in corso delle discussioni per far provare la MotoGP a Razgatlioglu per la prima volta quest’estate in un test: “L’anno scorso, alla fine della stagione, in pratica alla fine del test di Jerez, avevamo pianificato un test per Toprak. Ma poi l'Indonesia ha confermato l’ultima gara della Superbike, quindi è dovuto andare in Indonesia”.

“Ma quest'anno, basandoci sul calendario dei test di Cal Crutchlow, probabilmente dobbiamo trovare un giorno che possa adattarsi all’agenda di Razgatlioglu e alla nostra”, prosegue il team manager Yamaha. “Sarebbe sicuramente interessante, e anche lui merita davvero di avere questa opportunità perché quello che ha fatto l'anno scorso è stato incredibile. Sono curioso di vederlo una M1 e non lo sono solo io. Abbiamo già un programma, e ci sono due possibilità: una è ad agosto e l'altra forse a giugno, ma non sono sicuro. Abbiamo già parlato di questa possibilità. Appena saremo pronti, decideremo poi insieme quando sarà il momento giusto”.

Il mese scorso, Razgatlioglu ha mandato i social media in delirio con un tweet che recitava: “Ho sempre sognato la MotoGP. 2023, perché no?”. Alla fine di gennaio Yamaha ha confermato di aver rinnovato con Cal Crutchlow, che sarà tester per altri due anni. Il britannico è sceso in pista questa settimana in occasione dello shakedown a Sepang e nei test ufficiali, e Meregalli si è detto felice di continuare con Cal ancora per due anni.

“Appena ho letto la notizia ho iniziato a sudare perché non è facile sopportarlo”, ha scherzato Meregalli. “A parte gli scherzi, siamo sempre stati alla ricerca di un pilota veloce, soprattutto perché ora avremo sempre più test in Europa e lontano dal Giappone. Ecco perché abbiamo scelto uno come lui, che ha esperienza e velocità. Inoltre, è davvero un gran lavoratore. Quindi, siamo felici e abbiamo raggiunto la decisione insieme. Penso che probabilmente qui ha capito la quantità di lavoro che avrà durante l'anno”.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images