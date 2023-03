MotoGP | RNF Racing: la presentazione slitta al 20 marzo

Carica lettore audio

Anche se ormai il pre-campionato è terminato e la settimana prossima andrà in scena la prima gara della stagione, c'è ancora una squadra della griglia della MotoGP 2023 che deve presentarsi ufficialmente, la RNF Racing.

La squadra di Razlan Razali, che ha fatto la transizione da team satellite Yamaha a seconda struttura Aprilia, ha disputato tutte le giornate dei test invernali con delle carene color carbonio sulle RS-GP della nuova line-up formata da Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Per scoprire la livrea ufficiale l'appuntamento era stato fissato per giovedì 16 marzo, con un evento che sarebbe dovuto andare in scena in Portogallo, ma al circuito dell'Estoril e non a Portimao dove si sono appena conclusi i test e dove si disputerà la prima gara del Mondiale.

Tuttavia, oggi è stato annunciato un cambiamento di piani: i colori delle due moto di Noale in versione 2022 saranno mostrati per la prima volta lunedì 20 marzo, inoltre si tratterà di una presentazione esclusivamente virtuale.

"Abbiamo delle novità che vorrete sentire, temiamo che i piani per la presentazione della nostra squadra siano stati modificati. Stiamo lavorando per migliorare, quindi spostiamo con orgoglio la data al 20 marzo", recita il post instagram affiancato al video che potete vedere qui sotto.

"Ci dispiace che l'Estoril non sarà più il luogo dell'evento, ma ci vedremo al caldo del GP del Portogallo. Vi siamo grati per il vostro sostegno, daremo il massimo. Ci faremo valere con nuovi partner e nuovi colori", conclude la breve nota.

I test invernali di Portimao si sono conclusi con l'11° tempo per Oliveira e con il 16° per Fernandez. Va detto però che il portoghese si è infilato tra le due RS-GP ufficiali, inoltre è stato tra i piloti che sono stati capaci di scendere sotto al vecchio record del circuito dell'Algarve.

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images