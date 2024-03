MotoGP | Il curioso legame tra Miguel Oliveira e Luis Figo

Dopo Cristiano Ronaldo, Miguel Oliveira è lo sportivo più popolare in patria, dove il prossimo fine settimana si terrà la seconda prova del Campionato Mondiale di MotoGP. Sul circuito dell'Algarve, Oliveira è l'attrazione principale per la stragrande maggioranza degli appassionati, che lo hanno già visto vincere nella classe regina (2020) in sella alla KTM del team Tech3.

Quello che molti non sapranno è il legame tra il pilota di Pragal, che attualmente gareggia su un'Aprilia satellite per il Trackhouse Racing, e Luis Filipe Madeira Caeiro "Figo". È emerso che la madre di Oliveira e Figo sono della stessa generazione e vicini d'infanzia. Entrambi vivevano con le loro famiglie nel quartiere di Barrocas, nel distretto di Cova da Piedade, comune di Almada.

È sede dell'União Futebol Clube Os Pastilhas, il primo club in cui Figo ha giocato, prima di entrare nella scuola dello Sporting Club de Portugal di Lisbona.

"Figo e mia madre erano molto amici. Lui abitava negli appartamenti sotto a quelli di mia madre e il primo club in cui ha iniziato a giocare a calcio era dietro quegli appartamenti", ha detto Oliveira a Motorsport.com qualche giorno fa in una chiacchierata rilassata.

"Sono cresciuti entrambi nel quartiere di Barrocas e mia madre gli ha dato una mano. Luis chiedeva a mia madre di tenergli i pantaloncini e le scarpe da calcio, perché i suoi genitori non volevano che andasse agli allenamenti e che i compiti di scuola fossero lasciati in sospeso", ha aggiunto Oliveira.

"Poi, quando Luis scendeva in strada, passava davanti a casa di mia madre, prendeva i pantaloncini e le scarpe e andava a giocare", continua Miguel, la cui famiglia è ancora in contatto con quella dell'ex calciatore di Barcellona, Real Madrid e Inter.

Sebbene l'essere pilota sia il lato più impegnativo e popolare dello sport, è solo una delle sfaccettature del #88, che ha diverse attività commerciali ed è pienamente coinvolto nel campo della medicina. Oltre a laurearsi come dentista quando correva in Moto2, la sua famiglia gestisce un centro medico dove si eseguono tutti i tipi di test. "I genitori di Luis vivono ancora vicino al quartiere in cui ha vissuto per tutta la vita e si recano alla clinica che abbiamo lì", dice Oliveira.