MotoGP | Viñales: "Aprilia riesce a gestire molto bene le gomme”

Maverick Vinales comincerà nel 2023 la sua seconda stagione con Aprilia, dopo essere arrivato a Noale nell’ultima parte del 2021, a seguito del traumatico divorzio con Yamaha. Come compagno di squadra di Aleix Espargaro, lo spagnolo ha vissuto i migliori momenti della RS-GP, la moto con cui Aprilia ha conquistato il primo successo in MotoGP lo scorso anno in Argentina, e con cui il pilota di Granollers ha concluso la scorsa stagione in quarta posizione nella classifica generale.

Vinales, che con i colori Aprilia ha firmato tre podi e nel 2022 ha concluso undicesimo, deve compiere il passo in avanti che si presuppone per la velocità pura che ha e per il livello di competitività che ha raggiunto il prototipo che guida. Agli occhi della maggior parte della griglia, la scommessa del gruppo Piaggio è l’unica in grado di fronteggiare le potentissime Ducati.

Nell’ultima giornata di test a Portimao, il pilota di Roses ha completato un totale di 82 giri, con il miglior crono che lo ha portato a sette decimi dalla vetta (occupata da Pecco Bagnaia) e a un decimo da Aleix Espargaro, che ha chiuso la top 10. Vinales ha provato il suo time attack al 26° giro, molto prima degli altri, per poi concentrarsi sulla preparazione della prova che aprirà il mondiale fra due settimane, sempre in Algarve.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ci siamo concentrati molto sulla gara, e la cosa buona è che Aprilia conserva molto bene le gomme. L’abbiamo verificato con la media al posteriore, l’ideale sarebbe stato provare con la morbida”, ha affermato Vinales, che ritiene di essere in grado di completare tutto il programma del Gran Premio del Portogallo con la specifica più morbida a disposizione.

“Io vedo la gomma morbida più polivalente, sia sul giro secco sia per la Sprint Race che per quella lunga”, ha aggiunto il portacolori Aprilia, che quest’anno ritrova Manuel Cazeaux dopo che l’ingegnere argentino è arrivato in Aprilia provenendo da Suzuki.

Nonostante il discreto record con cui Mack ha chiuso l'inverno, la calma che mostra nelle sue apparizioni fa pensare che abbia tutto più o meno sotto controllo: “Domenica mi sono messo nelle condizioni che non mi piacciono, con poco grip. Però mi possono aiutare molto in gara e tutto questo avrà una sua ricompensa. È ovvio che mi sarebbe piaciuto stare più in alto, ma l’importante è stare davanti in gara, non adesso”.