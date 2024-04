MotoGP | Aleix: futuro aperto, ma considera il ruolo di tester

Aleix Espargaro corre a tempo pieno in MotoGP dal 2012 ed è in forza al team Aprilia dal 2017, periodo in cui ha sviluppato un poacchetto vincente. Il suo attuale contratto con il marchio italiano scade alla fine di quest’anno e si è dato tempo fino al Gran Premio d'Italia per verificare il suo stato di forma prima di decidere quale strada prendere.

Se rimarrà un pilota titolare, dice che continuerà solo con l'Aprilia, ma non ha escluso l'idea di diventare un collaudatore. "Questa è un'ottima domanda. Non lo so. Spero che Aprilia mi offra un nuovo lavoro, ma non è questa la cosa importante", ha esordito. "L'importante è capire se voglio restare o meno. Non ho ancora deciso. Voglio aspettare ancora un po'. Voglio aspettare almeno fino al Mugello per vedere come mi comporterò e poi deciderò”.

“Quest'anno mi sto divertendo, ma voglio lottare per la top 5 in ogni gara. In caso contrario, questo contratto sarà l'ultimo. Sto cercando di capire quale sia il futuro migliore per me. Non credo che il mio futuro sarà correre in un altro posto che non sia Aprilia. Se correrò a tempo pieno, intendo. Quindi, se continuerò, resterò in Aprilia”, ha proseguito il pilota di Granollers entrando nel dettaglio.

I dubbi però sono molto forti e siamo solo alla terza gara della stagione: “Forse deciderò di smettere e di fare qualche wildcard come collaudatore, o forse deciderò di smettere del tutto. Devo decidere, ma in realtà non ho ancora deciso. Voglio essere competitivo, questa è la mia ossessione in questo momento. Voglio finire sul podio ogni fine settimana. Poi deciderò".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro afferma che l'idea di diventare collaudatore è diventata più attraente negli ultimi anni, avendo visto come sia diventato importante questo ruolo con il lavoro di Ducati e Michele Pirro. Quando gli è stato chiesto se il fascino di essere un collaudatore è cresciuto per lui, ha risposto: “Molto. È un nuovo lavoro, un nuovo ruolo, non esisteva cinque anni fa. Ora capiamo quanto sia importante. Ducati e Pirro hanno cambiato il gioco sei anni fa. E ora lo vediamo con Dani Pedrosa e Pol Espargaro, in KTM.

“Yamaha e Honda devono potenziare i loro test team. I loro non sono al livello di quelli italiani o della KTM. Quindi, tutto può cambiare e penso che sia anche una buona opportunità per me. Ecco perché ci sto pensando. È una cosa che mi piace, mi sono divertito molto negli ultimi sei, sette anni a sviluppare l'Aprilia. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ho imparato molte cose ed è anche eccitante per il futuro”, ha concluso il catalano.