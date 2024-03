MotoGP | Oliveira si è sentito come Valentino Rossi a Portimao

Quasi 175.000 persone hanno attraversato le porte dell'Autodromo Internacional do Algarve durante il weekend del Gran Premio del Portogallo. Già dal venerdì c'era molta gente, tifosi sia in tribuna che nel paddock. Domenica c'erano quasi 73.000 fan, che non solo si sono goduti lo spettacolo ma hanno anche dato un grande sostegno al pilota locale, Miguel Oliveira.

Dopo il Gran Premio dell'anno scorso, con gli incidenti, gli infortuni, il problema delle dimensioni della ghiaia e la scarsa affluenza di pubblico, l'evento portoghese era stato messo seriamente in discussione e rischiava di essere cancellato dal calendario, ma i tifosi portoghesi hanno reagito nel migliore dei modi, partecipando in massa all'evento e sostenendo tutti i piloti, soprattutto i suoi.

Originario di Almada (Lisbona), 286 km a nord di Portimao, Oliveira, 29 anni, è uno degli sportivi più noti del suo Paese e ritiene che la pressione di gareggiare davanti al pubblico di casa sia forse maggiore dello stress di lottare per il campionato.

"Ho visto questo livello di supporto solo negli anni in cui nel campionato c'era un certo pilota, che ora si è ritirato. Sapete di chi sto parlando", ha detto riferendosi chiaramente a Valentino Rossi, che è sempre stato sostenuto su ogni circuito come se fosse il pilota di casa.

Aficionados de Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Oliveira ha sentito il sostegno dei tifosi sulle tribune, ma anche il calore di tutto il Portogallo. "È incredibile avere non solo la pista, ma l'intero Paese con te. È incredibile. Non riesco a descrivere la sensazione", ha spiegato.

Un'attenzione che ha inevitabilmente creato un po' di tensione intorno al pilota. "Si sente un po' di pressione, perché tutti gridano il tuo nome. Ma è un bene perché dopo questo, nemmeno lottare per un Mondiale ti metterà più sotto pressione di questo, a meno che non te lo giochi qui (ride). In quel caso le cose sarebbero diverse. Ma è stato bello, molto bello", ha aggiunto.

A piccoli passi con l'Aprilia 2024

Con l'arrivo di Trackhouse in MotoGP come nuova struttura satellite di Aprilia, Oliveira sta guidando una RS-GP24 in questa stagione, la stessa moto dei piloti ufficiali Aleix Espargaro e Maverick Vinales. Ma mentre i due spagnoli hanno brillato con i podi nelle Sprint del Qatar e di Portimao, Miguel non si è ancora adattato alla moto di Noale.

Oliveira ha spiegato di essere riuscito a fare solo "piccoli passi" in MotoGP quest'anno, perché l'Aprilia RS-GP 2024 "non sta funzionando per lui".

Dopo aver ottenuto un solo punto nel round di apertura in Qatar, il portoghese è riuscito a conquistare solo un nono posto a Portimao, dove Vinales stava per raggiungere il secondo posto finché un problema al cambio non lo ha lasciato a piedi ad un giro dal termine.

Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il contrasto tra le prestazioni dei due spagnoli e del portoghese è comprensibile, perché Oliveira non è riuscito a fare molti progressi con una moto che semplicemente non ha funzionato come avrebbe voluto.

"Abbiamo fatto solo piccoli passi. Piccoli passi, piccoli passi, piccoli passi (dice imitando con le dita i piedi che camminano). Davvero piccoli passi", ha detto a proposito della mancanza di progressi nel 2024. "Avrei voluto qualcosa di più grande".

"Le sensazioni che ho sono buone. Mi sono completamente adattato allo stile di guida e a tutto il resto, ma la moto non funziona, non funziona come dovrebbe, ed è piuttosto frustrante", dice senza voler approfondire, proprio nel giorno in cui un guasto all'affidabilità di una parte vitale come il cambio ha rovinato la gara di Vinales, cosa che non è la prima volta che accade.

"È quello che abbiamo. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di trovare un modo", ha conclus con rassegnazione.