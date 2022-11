MotoGP | Bastianini: "Il clima all'interno del box Ducati è fantastico"

Carica lettore audio

Enea Bastianini era senza ombra di dubbio uno dei piloti più attesi in questa giornata di test collettivi della MotoGP a Valencia. Dopo una stagione da protagonista con il Gresini Racing, nella quale è stato capace di vincere per ben quattro volte e piazzarsi al terzo posto nel Mondiale, il riminese si è guadagnato la promozione nel team ufficiale e quella di oggi era la sua prima uscita in Rosso.

"Bestia" non se l'è cavata affatto male, chiudendo con il decimo tempo e poco più di 50 giri all'attivo. Probabilmente avrebbe potuto anche fare meglio se non fosse incappato in una scivolata alla curva 6, che comunque non gli ha impedito di portare in fondo il programma di lavoro, che prevedeva il debutto sulla Desmosedici GP23 ed anche la valutazione di un paio di pacchetti aerodinamici.

Per lui però era la prima volta a contatto con un il nuovo capo tecnico Marco Rigamonti, ma anche con una realtà molto più strutturata. E il primo impatto è stato positivo, anche con il nuovo compagno di squadra, il campione del mondo Pecco Bagnaia.

Com'è essere vestito di rosso per la prima volta?

"E' molto emozionante. Stamattina non dico che ero agitato, però ero emozionato all'idea di iniziare. Non vedevo l'ora di capire come funzionasse il lavoro e cosa succedeva in quel box. Alla fine è andato tutto secondo le aspettative, a parte l'ultimo run che sono caduto, per il resto però mi sono divertito molto".

Cosa succede quindi in quel box?

"C'è più gente nel box, ma all'inizio ho cercato soprattutto di avere un imprinting con il mio nuovo capo tecnico. Poi però abbiamo iniziato a lavorare anche con Gigi e con tutti gli altri ragazzi della Ducati. E' stato incredibile: ti ascoltano e cercano aiutarti in tutto, sotto ogni aspetto o particolare della moto".

Da pilota ufficiale, oggi hai lavorato allo sviluppo...

"Anche quello era un qualcosa di nuovo. L'avevo fatto un pochino in Moto2 e in Moto3, ma qui è veramente un'altra cosa. Siamo andati subito al lavoro sulla moto nuova ed abbiamo provato un po' di cose che penso che ci potranno aiutare in futuro. Altre cose invece dovremo capire se hanno funzionato o no".

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Come va la moto nuova?

"E' molto precisa. La cosa che mi ha colpito è che riesco a fare sempre le stesse cose in ogni giro".

Cosa è successo quando sei caduto?

"Ho preso una buca alla curva 6. Uscendo più forte dalla curva 5 sono arrivato in un punto diverso ed ho preso questa buca. Non avevo fatto nulla di particolarmente strano, sono solo passato in un punto diverso".

Pecco diceva che il motore nuovo è molto dolce...

"Io mi sono trovato bene. Diciamo che sicuramente ci sarà da lavorare e voglio anche vedere come sarà girare su una pista diversa, perché Valencia comunque è un po' particolare. Sarà fondamentale capire qualcosa nei prossimi test".

Avete provato anche diverse specifiche di carene, cosa ci puoi dire a riguardo?

"Ho fatto qualche giro e non ho sentito grosse differenze. Sicuramente però i tecnici ora avranno più informazioni di quello che ho notato io. Principalmente però non erano male".

Qual è il compito per le vacanze?

"Allenarsi tanto, rilassarsi e cercare di svuotare la mente, perché comunque è stata impegnativa come stagione. Una volta ricaricate le pile, a gennaio, bisognerà spingere forte".

Hai già parlato con Pecco?

"Sì, ci siamo parlati nel box. Come dicevo anche prima di arrivare qua, è importante che ci sia un bel rapporto tra di noi, anche perché dobbiamo lavorare per tanto tempo insieme e poi dobbiamo sviluppare una moto che ci faccia andare forte tutti e due. Bisogna andare d'accordo e fare le cose con serenità. Oggi il clima all'interno del box era fantastico, mi è piaciuto".

Cosa significa dividere il box con il campione del mondo?

"Dà un bello stimolo. E' molto, non so come dire, forse mi fa dare qualcosina in più. Sono contento che Pecco sia diventato campione del mondo, perché se lo merita, ma sarò contento anche se un giorno riuscirò a batterlo".

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images