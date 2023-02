MotoGP | Bagnaia: "Partiti molto meglio rispetto ad un anno fa"

Carica lettore audio

Pecco Bagnaia è arrivato a Sepang da campione del mondo, quindi la prima giornata dei test collettivi della MotoGP ha rappresentato anche la sua prima uscita con il numero 1 sul cupolino. Il pilota della Ducati ha staccato il quinto tempo di giornata, non troppo distante dalla prestazione ottenuta da Marco Bezzecchi in sella ad una Desmosedici GP22, ma per il momento ci sta andando molto cauto con i giudizi sul potenziale della GP23.

Pur senza esagerare, ha girato in 1'58"857, ma il ricordo del difficile inverno dello scorso anno, che ha messo in salita la sua stagione fin dalle prime uscite, è nitido nella sua mente. Dunque, la parola chiave di questi primi tre giorni in Malesia è capire. A cominciare dalle novità più succose per cui si differenzia la moto 2023 da quella con cui ha conquistato il titolo iridato.

"Oggi ero focalizzato sul nuovo motore e sulla carena, perché sono le cose più grosse da provare. Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto: stamattina ho fatto il tempo con la moto nuova, poi pomeriggio abbiamo fatto delle comparative con le gomme usate per capire a che livello siamo", ha spiegato il campione del mondo a fine giornata.

"La moto vecchia è una moto del 2020 che ora è arrivata al massimo della sua evoluzione. La nuova ha grandi cose positive, ma in accelerazione è ancora un pochino troppo aggressiva, anche perché la precedente era molto dolce. Ora siamo concentrati a cercare di capire cosa dobbiamo fare per sfruttarla, anche io a livello di guida, perché è diversa. Il mio approccio oggi però è stato proprio questo: capire e cercare di adattarmi alla moto. Mi devo muovere di più sulla moto, perché l'erogazione è diversa, ma credo che siamo già migliorati su questo aspetto nell'arco della giornata", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Una volta data questa prima impressione sul nuovo propulsore, che fu proprio uno degli elementi più complicati da gestire nel 2022, quando poi omologò una versione "ibrida" che aveva parti di quello precedente, ha dato qualche indicazione sulla nuova aerodinamica provata oggi. Un'evoluzione del concetto del gradino introdotto dall'Aprilia lo scorso anno.

"Anche con la carena credo che sia stato fatto un grande lavoro. E' totalmente differente e quindi ha anche un effetto differente e richiede qualcosa di diverso anche a livello di guida. E' migliore in frenata, e questa è una cosa positiva con la Ducati, ma nelle curve lunghe bisogna rimanere un po' più sulla moto e sporgersi meno. Devo ancora capirla bene, ma è buono provarla qui, perché questa pista ha tante curve lunghe. Penso che abbia un grande potenziale, ma domani devo cercare di migliorare grazie alle cose che ho capito oggi".

"In questo momento però sono di più gli aspetti positivi che quelli negativi, quindi possiamo essere soddisfatti di questa prima giornata. Abbiamo altri due giorni per provare a capire tutti, ma rispetto all'anno scorso possiamo essere molto contenti di come siamo messi dopo un giorno", ha proseguito.

Quando poi gli è stato chiesto di fare un paragone con i primi test della passata stagione, non ha avuto dubbi nell'indicare questa prima giornata come più promettente rispetto a quella di 12 mesi fa. Con la consapevolezza però che una sola giornata di lavoro non può bastare per trarre conclusioni.

"Penso che quest'anno siamo partiti molto meglio, perché il feeling è molto migliore e lo confermano anche i tempi. L'anno scorso avevo finito la prima giornata in 2'00"0 facendo il time attack. Oggi sono stato sempre più veloce e sono contento, ma come tutti abbiamo tanto lavoro da fare. Sono felice, ma non voglio trarre troppe conclusioni positive, preferisco rimanere calmo", ha concluso.

Francesco Bagnaia, Ducati Team