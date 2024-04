MotoGP | Bagnaia: "La cosa che mi fa arrabbiare è che stamattino ero velocissimo"

L'inizio della stagione 2024 non è stato per niente facile per Pecco Bagnaia. Il campione del mondo ha sorriso solo alla domenica in Qatar, quando ha colto una bellissima vittoria, dominando dall'inizio alla fine, ma per il resto ha dovuto fare i conti soprattutto con delle giornate deludenti.

E tra queste non si può non annoverare il sabato di Austin, iniziato con la terza qualifica di fila nella quale è rimasto fuori dalla prima fila. Il quarto posto in griglia però non era da buttare via, anche perché il pilota della Ducati aveva mostrato un passo gara invidiabile nelle libere di stamani. Un passo che però non è stato in grado di riproporre in una Sprint iniziata in salita, a causa di una pessima partenza, e proseguita con un posteriore che scivolava troppo che gli ha impedito di fare meglio dell'ottavo posto.

"Molto più difficile rispetto a stamattina nella FP2, quando con una gomma con tre giri in più rispetto alla Sprint ho fatto 2'02"4 all'ultimo giro. Oggi invece fare 2'02"8 o 2'02"9 era impossibile. Quindi dobbiamo controllare i dati e capire cosa è andato storto per evitare che si ripeta domani", ha detto Bagnaia a fine giornata.

Quando poi gli è stato chiesto quali siano stati i problemi principali, ha aggiunto: "Prima di tutto la partenza, ho impennato e praticamente era già andato tutto a puttane. Poi è stato molto difficile spingere, perché ogni volta che ci provavo, il posteriore scivolava molto. Perdevo il posteriore dappertutto e non riuscivo a fare quello che avrei voluto".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tra le altre cose, anche il suo compagno Enea Bastianini, che lo ha preceduto in sesta posizione, sembra aver accusato dei problemi molto simili: "Forse lo stesso. Ho visto che eravamo entrambi in difficoltà. E' una cosa che può succedere a volte, perché ci è già successo in passato. Ma la cosa che mi fa arrabbiare di più è che stamattina ero velocissimo. Il mio passo era uno dei migliori, ma oggi pomeriggio è stato impossibile ripeterlo".

Pur senza dirlo dichiaratamente, Pecco lascia intendere che il problema possa essere stato la gomma posteriore: "Questa mattina avevo una gomma con 14 giri e pomeriggio ne avevo una nuova, ma sono stato sei decimi più lento. Non ho parlato con la Michelin, ma avremo tempo per farlo, per controllare i dati".

"Forse è stata la temperatura, forse sono state le condizioni, ma ho visto i tempi di Vinales e mi sembrano straordinari. La mia ambizione e la mia sensazione era di poter tenere lo stesso passo di Maverick. Di sicuro oggi è stato tutto negativo, al punto che non cambieremo niente, perché forse cambieremo la gomma posteriore e saremo di nuovo a posto", ha concluso.