MotoGP | Alex Marquez rivela: “Non ero d’accordo ad andare in LCR”

Alex Marquez, campione del mondo Moto3 e Moto2 e fratello minore di Marc Marquez, ha debuttato in MotoGP nel 2020 in sella alla Honda del team ufficiale. Ma prima ancora che iniziasse la stagione, ritardata a causa del covid, Alex Marquez ha firmato un nuovo contratto con la casa madre per il 2021, che lo avrebbe visto passare al team satellite LCR per far posto a Pol Espargaro.

Nel 2020 Marquez è stato l'unico pilota Honda a portare la difficile moto sul podio e ha faticato nelle due stagioni successive in sella alla sua RC213V gestita dal team LCR.

Dopo il suo primo test sulla Desmosedici a Valencia lo scorso novembre, lo spagnolo ha ammesso, di essersi "sentito a casa" immediatamente sulla moto.

Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Riflettendo sul suo periodo alla Honda, Marquez ha detto che la decisione della Honda di trasferirlo alla LCR è stata "un po' difficile per me" e ritiene di essere stato sottoutilizzato dal marchio giapponese durante il suo periodo di permanenza.

"Onestamente, in quel momento non ero molto d'accordo con quella decisione", ha risposto quando gli è stato chiesto del suo passaggio alla LCR. “Ma l'ho rispettata e ho capito la posizione della Honda. Ma il passato non si può cambiare”.

"La decisione è stata un po' difficile per me e non mi sentivo produttivo all'interno della LCR per la Honda - non per la squadra, per la Honda. “Ho avuto molti giorni in cui ho pensato: 'Ok, posso aiutare'. La Honda non ha approfittato di me. In quel momento è stato difficile per me, ma dovevo accettare".

"Ho imparato molto, sono grato alla Honda che mi ha dato questa opportunità. Il passato non si può cambiare, possiamo solo guardare al futuro".

Nonostante ciò, Marquez non serba rancore nei confronti della Honda e afferma che il suo rapporto con il costruttore sarà "sempre ottimo".

"Ho sempre avuto un buon rapporto con Honda", ha detto. “Non ho avuto alcun problema. Non è la stessa cosa nel team satellite e nel team ufficiale. Ok, il contratto può essere con la fabbrica, ma non è esattamente la stessa cosa”.

"Nel team satellite, i pezzi nuovi arrivano sempre più tardi, e quando hai una moto con molti problemi lo senti molto. Ma il mio rapporto con Honda sarà sempre ottimo, sarò sempre grato perché mi hanno dato l'opportunità di passare alla MotoGP. Ho vinto con loro in Moto3".