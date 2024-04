MotoGP | Alzamora: "Marquez può vincere il Mondiale quest'anno"

"Se l'ho fatto una volta, posso farlo di nuovo", ha detto Emilio Alzamora mercoledì alla presentazione dell'Artbox Racing Team, in una chiara allusione ai suoi quasi due decenni alla guida delle carriere dei fratelli Marc ed Alex Marquez, con i quali ha festeggiato 10 titoli mondiali e innumerevoli vittorie fino alla loro separazione a metà del 2022.

In una sala gremita, la società di management sportivo gestita dall'ex tennista spagnolo Galo Blanco, SeventyTwo Sports Group, ha dato il benvenuto ad Alzamora, che farà parte del progetto nel suo aspetto sportivo, gestendo la squadra che parteciperà al FIM JuniorGP, ma anche lavorando "per cercare e trovare i talenti che esistono nelle categorie di formazione, per farli crescere e portarli, in pochi anni, al Campionato del Mondo MotoGP", ha detto il pilota nato a Lleida.

Per Alzamora, la missione di questo nuovo progetto non è solo quella di scoprire ed aiutare i giovani piloti a raggiungere l'élite, "ma anche di incanalare le loro carriere dopo il ritiro".

La squadra è composta dall'australiano Angus Grenfell, dall'italiano Guido Pini e dai giovani promettenti Carlos Cano (European Talent Cup), 14 anni, e Brian Uriarte, che a soli 16 anni è il diamante grezzo del gruppo. Tutti sotto la direzione tecnica di una leggenda del paddock, l'italiano Massimo Capanna, una vita nel Motomondiale, dove, tra gli altri, ha lavorato con Kevin Schwantz, Freddie Spencer, Jorge Lorenzo e Jorge Martin, con cui è stato Campione del Mondo Moto3.

Los pilotos del SeventyTwo ArtBox Racing Team, Angus Grenfell, Guido Pini, Brian Uriarte y Carlos Cano

Non fa paragoni tra gli esordi di Marquez ed Acosta

Quella di Alzamora è stata senza dubbio una vita di gestione sportiva legata ai fratelli Marquez, soprattutto a Marc, che ha accompagnato per due decenni. Il recente debutto di Pedro Acosta nella classe regina ha ricordato a molti il debutto del #93 con la Honda nel 2013, e Motorsport.com ha colto l'occasione per chiedere all'ex pilota cosa ne pensasse dell'ascesa del Murciano.

"Quello di Acosta mi sembra il debutto di un pilota che dimostra che non è una coincidenza vincere la Rookies Cup, vincere il primo anno in Moto3 e il secondo in Moto2. Credo che sia uno di quei piloti che vengono definiti 'prescelti'. Forse ha un approccio diverso da Marc. Per me Marc era un purosangue, era qualcosa di fuori dal comune. Non dico che Pedro non sia fuori dal mondo, ma credo che quello che ha fatto Marc sia molto diverso, non si può fare un confronto. Pedro è in una MotoGP diversa, come quella attuale, con l'aerodinamica, il che non toglie che abbia un merito impressionante".

Emilio Alzamora en su época de manager de Marc Márquez Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Al debutto quest'anno su una Ducati dopo 11 anni sulla Honda c'è anche Marc Marquez.

"Il debutto che ci si aspettava. È competitivo, è davanti, anche nelle prove, in testa alle sessioni, e con una moto che ha bisogno di un po' di tempo per adattarsi a causa delle sue caratteristiche. Ma quando gli si presenteranno circuiti favorevoli, e presto ce ne sarà uno che sicuramente ha segnato in rosso sul calendario, se le cose gli andranno bene, se riuscirà a mettere a punto il set-up giusto e avrà la calma e la serenità, non ho dubbi che il Texas potrà essere un punto di svolta...".

Vede Marc vincere ad Austin e lottare per il titolo

Questo porta Alzamora a credere che Marc avrà la possibilità di vincere il GP delle Americhe della prossima settimana.

"Senza dubbio, Marc può vincere in Texas e in tutti i circuiti. Ma quando arrivi con uno stile di guida di una moto che non è competitiva, devi adattarti, perché con la Ducati ha bisogno di rilassarsi e trovare il suo stile. Ma Marc ha la maturità e il talento per mettersi presto un primo Gran Premio in tasca", è la sua scommessa.

Nel paddock e anche tra i tifosi sembrano esserci due fazioni chiare: chi crede che Marc possa diventare campione del mondo e chi no.

"Come pilota e come talento può diventare campione del mondo senza dubbio. Ma il Campionato del Mondo è cambiato nel senso che ci sono 21 Gran Premi, 42 gare, con le Sprint all'ultimo sangue. Credo che Marc abbia la maturità per cambiare il suo approccio ai Gran Premi e adattarsi a quello che c'è ora. La chiave è finire tra i primi cinque nel 90% delle gare, se si riesce a farlo, si arriva agli ultimi tre Gran Premi con la possibilità di vincere il titolo. E nella fase di transizione fino alle ultime tre gare, Marc ha il tempo di adattarsi alla moto, di trovare il livello. Il Campionato del Mondo è cambiato molto, l'approccio è diverso, ma i piloti veloci saranno lì alla fine a lottare per le vittorie".

Emilio Alzamora, Marc Márquez, Alex Márquez

Alex ha dimostrato di essere un pilota di MotoGP

Uno degli ultimi "lavori" di Alzamora per la famiglia Marquez è stato quello di prelevare Alex dalla Honda e portarlo sulla Ducati del Gresini Racing, sulla quale ora è al secondo anno.

"L'anno scorso Alex ha avuto una stagione fantastica. Ogni anno è diverso e questa stagione forse non è iniziata in modo fortunato, ma per me sta dimostrando il suo talento e, soprattutto, la cosa più importante: ha dimostrato di essere un pilota di MotoGP", ha affermato contro chi ne dubitava.

"È stato molto, molto difficile trovare una MotoGP per Alex, ve lo garantisco, ma una volta trovata una moto competitiva (la Ducati), ha dimostrato di essere un pilota della classe regina. Da quel momento in poi vedremo di cosa sarà capace", dice con affetto e un pizzico di nostalgia, ricordando il più giovane del clan.

"La nostalgia rimane sempre, da quando lavoravo con loro, da quando ero pilota e ho vinto il Campionato del Mondo... quello che rimane sono soprattutto i bei ricordi e una grande amicizia. È stato un sogno che si è realizzato e che, all'inizio, non potevamo nemmeno immaginare. Quando ora guardo le gare e vedo Marc, Alex, Pol Espargaro, Pecco Bagnaia, ragazzi che ho potuto accompagnare agli esordi e che non avremmo mai immaginato potessero arrivare così lontano".