MotoGP | Cos'è lo strano oggetto sulla mano sinistra di Quartararo?

Il campione del mondo 2021 della MotoGP ha caricato sabato sui suoi social network una foto che lo ritrae con un pigiama spettacolare ed un curioso dispositivo attaccato alla mano sinistra, già visto in alcuni suoi recenti post.

Questo dispositivo non è passato inosservato ed è legato all'infortunio che il pilota ha subito nei primi giorni di dicembre, mentre si allenava facendo motocross.

Il 12 dicembre, Fabio Quartararo ha postato una foto di sé con una fasciatura al braccio sinistro. "Ieri ho avuto un incidente durante un allenamento di motocross e ho riportato una piccola frattura alla mano sinistra. Non è necessario alcun intervento chirurgico, serve solo tempo per recuperare", aveva scritto il francese nel suo post.

A distanza di tre settimane, sembra che il pilota non si sia ripreso del tutto e già lunedì scorso abbiamo potuto vedere sui suoi social network un'immagine con un curioso dispositivo in mano. Questo sabato, sempre su Instagram, Quartararo ha mostrato nuovamente questo oggetto.

"Si tratta di un magnete portatile", ha spiegato un fisioterapista consultato da Motorsport.com, "La magnetoterapia accelera il consolidamento osseo, è antinfiammatoria e migliora la circolazione, ed è una tecnica completamente innocua", ha spiegato l'esperto.

Una mano molto colpita

Quartararo è caduto pesantemente sabato 22 ottobre durante il Gran Premio di Malesia della MotoGP, riportando una piccola frattura ed una lacerazione al dito medio della mano sinistra. Il martedì successivo, tornato in Francia, ha consultato il suo fisioterapista di fiducia a Nizza, che ha sistemato il dito, rimandando un'operazione per raddrizzare l'osso del dito a dopo la fine della stagione. Yamaha ha infine confermato che questa operazione "più estetica che terapeutica" non avrebbe più avuto luogo.

Ormai completamente ristabilito, l'11 dicembre Quartararo è caduto mentre praticava motocross e si è nuovamente infortunato alla mano sinistra, questa volta, secondo il pilota, con una "piccola frattura che non richiede un intervento chirurgico".

In vista della preparazione fisica per il pre-campionato, che prenderà il via il 10 febbraio a Sepang, Quartararo sta cercando di abbreviare i tempi di recupero applicando la tecnica della magnetoterapia, mentre attende l'arrivo del nuovo anno in uno spettacolare pigiama.

Fabio Quartararo, Yamaha Photo by: Instagram Fabio Quartararo