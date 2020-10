Morbidelli: "Non vedo l'ora di lottare con Rossi nel 2021"

Il nove volte campione del mondo ha firmato un contratto con la Yamaha e con la squadra malese lo scorso fine settimana, per entrare a far parte del team griffato Petronas nella stagione 2021.

Questo vuol dire che il "Dottore" si unirà al primo membro della VR46 Riders Academy, ovvero Morbidelli, che a sua volta aveva già firmato con Petronas per le prossime due stagioni.

Morbidelli è stato il primo pilota dell'Academy a conquistare un titolo iridato, quello della Moto2 nel 2017, ed è stato il primo ad esordire nella classe regina, l'anno successivo su una Honda della Marc VDS.

Franco ha battagliato proprio con Rossi nelle prime fasi del Gran Premio di San Marino, prima di andare a conquistare la sua prima vittoria nella classe regina, su quella che è essenzialmente una M1 del 2019.

Rossi e Morbidelli sono grandi amici fuori dalla pista, ma questo'ultimo ha ammesso di "pensare solo a mettere la mie gomme davanti alle sue", quando nel 2021 divideranno lo stesso box.

"Non vedo l'ora di battagliare con lui" ha detto Morbidelli a Motorsport.com in un'intervista esclusiva il mese scorso, quando gli sono state chieste le sue aspettative per la futura convivenza nello stesso box con Valentino.

"E questo è quello che non vedo l'ora di fare anche in questo momento. Voglio dire, quando lotto con Vale in pista è una sensazione diversa".

"E' sempre bello farlo con il sorriso sulle labbra, ed è una cosa completamente diversa. Non succede mai di lottare con qualcuno in pista, specialmente in MotoGP, e farlo sorridendo. Ma mi ritrovo a sorridere a volte quando lo faccio con Vale".

"Quindi, non vedo l'ora che arrivino quei momenti e spero che ce ne siano molti altri anche quest'anno".

"Non sono impaziente di mostrargli quello che ho imparato, perché non ci penso. Penso solo a mettere le mie gomme davanti alle sue, ed è questo che voglio fare".

"Anche per dimostrargli che ha fatto una buona scelta a credere in me quando ero un ragazzino che correva nella Superstock".

Attualmente Morbidelli è ancora in corsa per il titolo della MotoGP, visto che occupa il quinto posto nella classifica iridata, anche se distanziato di soli 31 punti dalla vetta, occupata dal compagno di squadra Fabio Quartararo.